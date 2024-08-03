انطلاق فعاليات معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH 2024: حيث يلتقي الابتكار بالفرص

الوكيل الاخباري- تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، انطلقت في الحادي والثلاثين من شهر تموز، النسخة الأولى من معرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH 2024، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة، وذلك بحضور حشد كبير من الشخصيات الرسمية وخبراء التكنولوجيا والمهتمين ورجال ورواد الأعمال والأكاديميين وممثلي المؤسسات العاملة ضمن العديد من القطاعات، فضلاً عن الطلاب والزوار وممثلي وسائل الإعلام.



ويقدم المعرض الذي يتميز بتخصصه بالتكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية، منصة هامة يلتقي فيها الابتكار بالفرصة، متيحاً للمشاركين والحاضرين والزوار إمكانية التفاعل واستكشاف أحدث الابتكارات ومستقبل الحلول التكنولوجية في مجالات متنوعة، إلى جانب ما يتيحه لهم من إمكانية التعرف بجوانب التحول الرقمي الذي شهدته الخدمات والمنتجات والمعاملات ضمن مختلف القطاعات بهدف تسهيل الحياة اليومية، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية بترشيد الوقت والجهد والتكاليف.



وينطوي المعرض على العديد من الفعاليات التي تشمل: منتدى Tech Talk الذي يحمل شعار "تمكين المستقبل الرقمي"، والذي يهدف لتسليط الضوء على أحدث الإنجازات في التطبيقات الذكية والتكنولوجيا الرقمية، من خلال ما يوفره من مساحة للمشاركين والعارضين لاستعراض منتجاتهم وخدماتهم الرقمية، وعمليات التحول الرقمي لديهم، والتي أسهمت في تشكيل المشهد الرقمي وصياغة أنماط الحياة العصرية، هذا إلى جانب ما يتيحه من فرص للتواصل مع الخبراء والمهتمين، ومن محاضرات تعنى بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، وتقنية سلسلة الكتل لتحسين سلاسل التوريد، والواقع المعزز والافتراضي، والأمن السيبراني في العصر الرقمي، والاستدامة والتكنولوجيا الخضراء.



ويشهد المعرض المقام على أرض المركز الأردني الدولي للمعارض في مكة مول، عمّان، والذي يستمر حتى الثالث من شهر آب الجاري، مشاركة ما يقرب من مئة عارض من كبرى الشركات المختصة في مجالات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة الذكية، وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، والاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية، ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية والتجزئة، والسفر والسياحة والضيافة، والنقل والطقس، والحكومة الإلكترونية والقطاع العام، والرعاية الصحية والطب، والتعلم والتعليم، والترفيه والألعاب، والسيارات، والاستدامة، والمدن الذكية، والتصنيع والصناعة، والزراعة والتكنولوجيا الزراعية، بالإضافة لمجال التطبيقات والمواقع المجتمعية.



وفي إطار مشاركتها في المعرض، تعرض الشركات المتواجدة فيه قنواتها ومنتجاتها وخدماتها الرقمية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من فرصة التشبيك مع الشركات الأخرى التي ستحظى بها. وضمن "سوق SMARTECH"، ستتواصل الشركات العارضة مع الجمهور، كما ستقدم العديد من العروض الحصرية والخاصة على منتجاتها وخدماتها لزوار المعرض الذي سيحظون بتجربة تسوق لا مثيل لها، معززة بالهدايا والجوائز والمفاجآت. وسيكون بانتظار الزوار مساحة واسعة مخصصة لأكبر شركات الأجهزة الذكية والإلكترونية بما فيها الهواتف المتنقلة، والعديد من الأجنحة التي تقدم فرص الترفيه والألعاب الالكترونية وتجربة والواقع الافتراضي والروبوتات.



كذلك، وانطلاقاً من تعزيز لروح الريادة والابتكار، فإن المعرض يقدم الفرصة لأكثر من ٣٠ شركة ناشئة لعرض خدماتها ومنتجاتها في جناح قرية الشركات الناشئة.



ويضم المعرض قسماً خاصاً للخدمات الرقمية الحكومية بشراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وبمشاركة من وزارة الاستثمار، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والبريد الأردني، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.



ومن الجدير ذكره أن الدخول للمعرض مجاني، ويمكن للزوار تفعيل هويتهم الرقمية عند مدخل المعرض بوجود العديد من محطات تطبيق سند على أبواب المعرض وفي داخله ايضاً.























