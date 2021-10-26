انطلاق معرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2021) في الأردن

الوكيل الاخباري -

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تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد تم الإعلان عن افتتاح معرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2021) الذي يقام في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت خلال الفترة ما بين 27 – 28 تشرين أول 2021 والذي تنظمه شركــة معــرض ومؤتمر معــــدات العمليات الخاصة/سوفـكس إحدى الشركات التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي).وقد أكد مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير العميد المهندس "أيمن البطران" خلال بيان صحفي أن الهدف من هذا المؤتمر يتلخص في جمع خبراء الذكاء الاصطناعي الرائدين في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني مع صناع القرار لبحث أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها، وذلك في وقت يحتل الذكاء الاصطناعي مكانًا أساسياً للحياة العملية والعلمية في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتسارعة.وأضاف "البطران" أن هذا المؤتمر سيعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم واستخداماته في الإبداع والابتكار والريادة، بالإضافة لعرض أحدث التقنيات والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساعد في إيجاد حلول تقنية للعمليات اليومية في قطاع الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني وغيرها من المواضيع الهامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استهداف استثمارات وإيجاد فرص جديدة وتعزيز وتوسيع العلاقات التجارية على المستويين الإقليمي والدولي.وأكد "البطران" أنه من خلال هذا النوع من المؤتمرات التي يتم تنظيمها من خلال شركــة معــرض ومؤتمر معــــدات العمليات الخاصة/سوفـكس التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)؛ تأتي لمواكبة التطبيقات الجديدة في الذكاء الاصطناعي واستباق التغيرات والاستعداد للتحديات والتخطيط الصحيح للمستقبل، والتوظيف الأمثل للقدرات الوطنية وتمكينها بأدوات التكنولوجيا والعلم والمعرفة وبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي من خلال دعم مختلف القطاعات لتطوير آليات عمل متقدمة تمكنها من تنفيذ استراتيجياتها المستقبلية، وتعزيزها من خلال بناء القدرات والكفاءات المتخصصة، وبما يسهم في تسريع تطوير حلول جديدة مبنية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.وتحدث المهندس "راتب أبو الراغب" مدير المبيعات في (جودبي) عن أهمية المعرض الذي يعتبر تجمعاً فريداً من نوعه في الأردن ويهدف إلى أن يكون منصة للخبراء والمبتكرين والشركات الناشئة، بهدف اطلاعها إلى أحدث التقنيات وتطور التطبيقات في تكنولوجيا المستقبل وتشبيكها مع الشركات الرائدة والمتخصصة في مجالات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، حيث يتم خلالها تبادل الخبرات والاستراتيجيات والمعرفة والاطلاع على إمكانيات الشركات المتقدمة في هذه المجالات لخلق مستقبل أفضل قائم على المعرفة و توطين التكنولوجيا.كما أشار "أبو الراغب" إلى أنه سيشارك في المؤتمر جمعٌ من صُنّاع القرار وروّاد التكنولوجيا، والباحثين والمبتكرين في مستقبل الذكاء الاصطناعي، والمستثمرين في التطبيقات الخاصة للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لعددٍ من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، وعدد من قادة الفكر والخبراء في هذا المجال، إضافةً إلى وفود رسمية تمثل 35 دولة حول العالم و 81 شركة محلية و عالمية، وسيتحدث المشاركون ضمن جلساتٍ وورش عملٍ متنوعة.من الجدير بالذكر أن معرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني يأتي في سياق تحقيق تطلعات المركز الأردني للتصميم والتطوير وتنفيذ استراتيجيته من خلال أن يكون حاضنة لمشاريع تكنولوجيا المستقبل لجعل المملكة مركزاً عالمياً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.