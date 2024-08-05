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باريس 2024: الأبطال الأولمبيين يخلّدون لحظات النصر باستخدام الإصدار الأولمبي من هاتف Galaxy Z Flip6

سامسونج
سامسونج




 

الإثنين، 05-08-2024 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   تُعدّ لحظة تتويج البطل الأولمبي وتسلّم الميدالية الأولمبية من أكثر اللحظات إثارة وعاطفية في حياة أي رياضي، ولكن عادةً ما يتم توثيق هذه اللحظة المفصلية من خلال عدسات الإعلام الخارجية فقط، دون أن تصل إلينا رؤية الرياضي نفسه.

وتماشياً مع روح الألعاب الأولمبية في باريس 2024 المتمثلة في شعار هذه الدورة "ألعاب مفتوحة على مصراعيها" ، تُمكّن سامسونج الرياضيين من إنشاء ومشاركة ذكريات احتفالية أكثر شخصية وحميمية على منصات التتويج الأولمبية، وذلك باستخدام التقنيات الذكية في هواتف Galaxy.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في الألعاب الأولمبية، قام الحائزون على الميداليات في أولمبياد باريس 2024 بتوثيق احتفالاتهم من وجهة نظرهم الخاصة حيث تم تسليمهم الإصدار الأولمبي من هاتف Galaxy Z Flip6 على منصات التتويج لالتقاط صورة ذاتية "سيلفي" تُعبر عن فرحتهم بإنجازاتهم بعد حصولهم على ميدالياتهم الأولمبية. وتم تحميل هذه الصور الشخصية بشكل تلقائي وسلس على بوابة "Athlete365"، لتتيح للرياضيين مشاركة لحظات فوزهم بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة، بما يتماشى مع إيمان سامسونج بأن الانفتاح يخلق وجهات نظر جديدة وإمكانيات لا حصر لها.

وقالت رايسا ليل، عضوة فريق سامسونج Galaxy (رياضة التزلج على اللوح، البرازيل): "سُعدت جداً بالحصول على فرصة مشاركة لحظة تحقيق حلمي بالفوز بميدالية مع جماهيري وعائلتي وأصدقائي في جميع أنحاء العالم من وجهة نظري الشخصية. لقد عزّز ذلك أهمية لحظة الفوز، وأتاح لي فرصة الاحتفال بهذا الإنجاز مع زملائي الحاصلين على الميداليات، حيث تمكنّا من التقاط صورة النصر معاً على منصة التتويج."

واختارت غرفة أخبار سامسونج مجموعة مميزة من أفضل اللقطات التي التقطت خلال توزيع الميداليات في أولمبياد باريس 2024 حتى الآن. وسيستمر برنامج "Victory Selfie" للصور الذاتية "سيلفي" طوال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
gnews

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