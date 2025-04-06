برنامج Jordan Source يواصل تعزيز العلاقات الأردنية-الكندية في إطار ندوة مشتركة عبر الإنترنت حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وهدفت الندوة التي عقدت في 24 شباط الماضي، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تعزيز الشراكات بين الشركات الأردنية والكندية، وفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو والابتكار، هذا إلى جانب إبراز المزايا التنافسية للأردن، بما في ذلك الشباب المؤهل ودوره الكبير، وموقع الأردن الاستراتيجي، وبيئته الداعمة لريادة الأعمال.
استهلت الندوة بكلمة ترحيبية قدمها مجلس الأعمال الكندي العربي (CABC)، تلتها كلمة افتتاحية ألقاها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، قدم خلالها لمحة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، مسلطاً الضوء عبرها على الحوافز والمزايا التي توفرها المملكة للمستثمرين. تبعت الكلمتين الترحيبية والافتتاحية بكلمة هامة ألقتها السفيرة الأردنية في كندا، صباح الرافعي، استعرضت في إطارها الرؤية الاستراتيجية للشراكة بين الأردن وكندا وإمكاناتها في دفع عجلة الابتكار المستقبلي.
وفي إطار الندوة، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، على دور الأردن الريادي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شيراً إلى تنامي القطاع، الذي يساهم بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من 40,000 موظف، مع أكثر من 7,000 خريج سنوياً في تخصصات التكنولوجيا والهندسة. واستعرض المهندس سميرات الحوافز والمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والمنح المالية لدعم التوسع في الأسواق والتدريب، والتسهيلات التي تجعل من الأردن بيئة جاذبة للاستثمارات التقنية، مشدداً على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام، وتعزيز الابتكار، وتطوير الكفاءات الرقمية، وجعل الأردن مركزاً إقليمياً متقدماً في مجال التكنولوجيا
هذا وتطرقت السفيرة الأردنية في كندا، صباح الرافعي إلى أهمية التعاون بين الأردن وكندا للبناء على النجاحات السابقة على مدار عقود من الزمن، وذلك لتحقيق الرؤية الطامحة لشراكة قوية ومحفزة للابتكار والازدهار المشترك والمتبادل، خاصة بالنظر إلى إمكانات البلدين، مسلطة الضوء على المزايا الجاذبة للأردن كبيئة حاضنة للأعمال عن بعد، ابتداءً من الموقع المتميز في المنطقة، مروراً بما تزخر به المملكة من قوى عاملة شابة وطموحة، وصولاً للبنية التحتية التكنولوجية المتطورة باستمرار، والتشريعات المتقدمة والحوافز المنافسة.
ومن جانبه، شدّد القنصل الكندي التجاري الاقليمي في وزارة الشؤون الخارجية الكندية، لويس لكاس، على دور الحكومة الكندية في تعزيز فرص التجارة والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الأردن وكندا.
واشتملت الندوة على العديد من الفعاليات التي كان من أبرزها جلسة نقاشية بعنوان "التوسع عبر الحدود – الابتكار وتوسيع الأسواق"، والتي ضمت نخبة من قادة القطاع ومن بينهم: المدير التنفيذي لشركة DMZ والرئيس التنفيذي لصندوق DMZ Ventures عبدالله صنوبر، والمدير العام لشركة Explorance لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سامر جعفر، بالإضافة إلى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة Ideal Innovation House محمد قدورة، والشريك الإداري في شركة CrossRealms واصف مصري. وقد ناقشت الجلسة تأثير الاستعانة بالمصادر الخارجية على المجتمعات التي تصبح جزءاً من المنظومة التكنولوجية، مع تأكيد المشاركين على أهمية التدريب وتطوير المهارات كعوامل أساسية لتعزيز الابتكار والنمو.
وحول الندوة، أكدت مديرة تطوير المهارات الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أميرة قرقش، على أهمية تطوير المهارات الرقمية، مشيرةً في هذا السياق إلى تعاون الأردن مع مزودي التكنولوجيا لتقديم برامج تدريبية في الجامعات بهدف تأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
ويشار إلى أن هذه الندوة التي تؤكد على التزام برنامج Jordan Source بتمكين العلاقات الأردنية-الكندية، جاءت كإحدى مخرجات الزيارة الرسمية الناجحة خلال العام الماضي 2024 للوفد الأردني الممثل للبرنامج إلى كندا، مشتملة على المشاركة في مؤتمر ومعرض Collision للتكنولوجيا الذي يعد الأسرع نمواً في قارة أمريكا الشمالية، إلى جانب عقد اجتماعات هامة مع ممثلي جامعة واترلو، فضلاً عن تنظيم ملتقى "Gateway to MENA"، بالتنسيق مع الغرفة التجارية الكندية. ويذكر بأن هذه الندوة تعد جزءاً من الجهود المستمرة لبرنامج Jordan Source ومبادراته الرامية لتعزيز الشراكات الدولية وإبراز بيئة الأعمال التقنية في الأردن، مما يرسّخ مكانة المملكة وما تزخر به من مواهب كشركاء رائدين في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد والابتكار.
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