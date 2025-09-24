بنك الأردن يجدد دعمه لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام ويوسع دائرة المستفيدين من منحته

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الأردن عن تجديد دعمه لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام لتقديم منح دراسية لـ16 شاباً من الأيتام المستفيدين من برامج الصندوق لدعم مسيرتهم الجامعية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين الجانبين والتي تمتد لأكثر من عشر سنوات.

ويأتي هذا التعاون تجسيداً لالتزام البنك بدوره في المسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم الأدوات لتمكين الشباب وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للجميع. وقد دأب بنك الأردن منذ عام 2015 على دعم برامج الصندوق، واستمر في تعزيز هذه الشراكة خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الجاري، بما يعمق الأثر الإيجابي لهذا التعاون على الشباب الأيتام من خلال تعزيز الشمول التعليمي وزيادة الفرصة التعليمية المتاحة.



ويهدف صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الذي انطلقت فكرته عام 2003 وتأسس عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، إلى تمكين الشباب الأيتام من خريجي دور الرعاية بعد سن الـ18 من خلال توفير منح التعليم سواء الجامعية أو الدبلوم أو التدريب المهني لهم، بالإضافة إلى الدعم المعيشي والتطوير الذاتي والصحة النفسية من مختلف محافظات المملكة، ممن حالت ظروفهم المادية دون استكمال تعليمهم، وبما يضمن اندماجهم الفاعل في المجتمع وتحقيق استقلالهم في المستقبل. وقد استفاد من برامج الصندوق حتى الآن أكثر من 4950شاب وشابة، وتخرج 3671، وحاليًا يدعم الصندوق 606 على مقاعد الدراسة.



وفي ما يتعلق بتجديد التعاون وتوسيع نطاق هذا الدعم، أعربت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام " نور الحمود" عن تقديرها لهذه المبادرة قائلة: "نفتخر بتجديد شراكتنا مع بنك الأردن وتوسيعهم لنطاق الدعم المقدم لشبابنا، بما يعكس رؤيتنا المشتركة في تمكين الشباب الأيتام وصناعة مستقبل أفضل لهم. إن التزام البنك المستمر على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم وزيادة الدعم المقدم لنا ليشمل عدد أكير من الشباب المدعومين، يُعد نموذجاً حياً للمسؤولية المجتمعية الفاعلة، ويؤكد إيمان البنك بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو السبيل لبناء مجتمع أقوى وأكثر ازدهاراً. نثمن جهود البنك المتواصلة وسخائه الدائم في خدمة الفرص ودعم مسيرة التغيير الإيجابي للشباب والمجتمع."

ويتلاقى هذا الدعم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي يعمل بنك الأردن على المساهمة في تحقيقها من خلال شراكاته ومبادراته المختلفة. ويركز هذا الدعم على تحقيق الأهداف الأساسية التالية: الهدف الرابع (التعليم الجيد) من خلال إتاحة فرص تعليم عالٍ لفئة من الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين، والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) وذلك عبر تأهيل الشباب للاندماج في سوق العمل، وكذلك الهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) عبر تمكينهم وتوفير فرص متكافئة لهم.