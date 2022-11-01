بنك الإسكان يتوج ببطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف الحادية عشر لسداسيات كرة القدم للعام 2022

الوكيل الإخباري - حاز فريق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- على لقب بطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف الحادية عشر لسداسيات كرة القدم للعام 2022، بعد فوزه على نظيره فريق بنك الأردن بنتيجة (4/1) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب المدارس النموذجية في عمان.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، فيما استطاع فريق بنك الإسكان بتسجيل ثلاثة أهداف نظيفة بالشوط الثاني بعد عرض جميل قدمه لاعبي الفريقين، وسط أجواء رائعة وتنظيم مميز من قبل النقابة العامة للعاملين في المصارف.

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كما حصل بنك الإسكان بالإضافة إلى فوز فريقه بالبطولة على جميع الألقاب الفردية للبطولة المتمثلة بجائزة أفضل لاعب، وأفضل مدرب وأفضل إداري.

وشهدت البطولة التي انطلقت منافساتها مطلع تشرين الأول 2022 مشاركة 10 فرق من مختلف البنوك العاملة في الأردن، وقد قسمت الفرق لمجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى فرق بنك الإسكان والأردن والقاهرة عمان والمؤسسة العربية المصرفية والبنك الأهلي الاردني فيما ضمت المجموعة الثانية فرق البنك العربي والإسلامي والاردني الكويتي وصفوة الإسلامي ومصرف الراجحي.



وأعربت إدارة بنك الإسكان عن تقديرها لأداء أعضاء فريق البنك المتميز، الذين تحلوا بأخلاق رياضية عالية وعملوا معاً بروح الفريق الواحد، وواظبوا على العمل الجماعي الأمر الذي جعل البنك يحصد لقب البطولة وجميع الألقاب الفردية بجدارة.