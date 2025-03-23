بنك الإسكان يحتفي بالأمهات والأطفال بمناسبة عيد الأم وعيد الفطر وينفذ مبادرة "كسوة عيد" بالتعاون مع بنك الملابس

الوكيل الإخباري- نفّذ بنك الإسكان مبادرة لتوزيع كسوة عيد وهدايا على عدد من الأمهات والأطفال من المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بمناسبة عيد الأم واقتراب حلول عيد الفطر، وذلك بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان



وجاءت هذه الفعالية ضمن إطار حرص بنك الإسكان على التفاعل المستمر مع مختلف فئات المجتمع، من خلال تقديم الدعم للفئات الأقل حظاً وتأمين احتياجاتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم في مختلف المناسبات.



وتعتبر الفعالية امتداداً لجهود بنك الإسكان المتواصلة ضمن برنامج "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية ضمن قطاع التمكين الاجتماعي، الذي يُركز في إطاره على إيصال الدعم المباشر للمستفيدين وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني.