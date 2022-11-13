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الأحد، 13-11-2022 10:27 ص

بنك الإسكان يدعم مبادرة زراعة الأشجار المثمرة في الأغوار الشمالية ضمن برنامج القافلة الخضراء

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الوكيل الإخباري - أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن مواصلة دعمه لبرنامج القافلة الخضراء أحد برامج الجمعية العربية لحماية الطبيعة، وذلك بزراعة 500 شجرة مثمرة في منطقة الكريمة -الأغوار الشمالية من أصل 2000 شجرة قام البنك بالتبرع بها.

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ويأتي تنفيذ هذه المبادرة التي شارك فيها عدد من فريق "عطاء الإسكان" التطوعي من موظفي البنك تنفيذاً لاستراتيجية البنك المجتمعية والداعمة لحماية البيئة وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة، وترجمة للشراكة الاستراتيجية التي تربط بين بنك الإسكان والجمعية العربية لحماية الطبيعة والتي تتضمن دعم زراعة الأشجار المثمرة في مختلف مناطق المملكة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء والحد من التصحر وتعزيز الأمن الغذائي.


ويؤكد بنك الإسكان من خلال دعمه لهذه المبادرةعلى أهمية تعزيز التنمية البيئية وزيادة الوعي المجتمعي، وتعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة، وعلى نهج البنك نحو المساهمة في إحداث التأثير الإيجابي والمستمر نحو تحقيق التنمية البيئية المستدامة، واهتمامه البالغ في الحفاظ على البيئة. 


وتجدر الإشارة إلى أن فريق "عطاء الإسكان" يتكون من عدد من موظفي البنك المتطوعين، تم تأسيسه لترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى أعضائه وتشجيعهم على المشاركة والانخراط في المبادرات الاجتماعية التي يدعمها البنك في مختلف القطاعات، إضافة إلى دوره في تعزيز الصورة الإيجابية والمشرقة لبنك الإسكان كإحدى أبرز المؤسسات المصرفية في المملكة التي تلتزم بدورها الوطني والمجتمعي المسؤول.


علماً بأن الجمعية العربية لحماية الطبيعة هي منظمة أهلية مستقلة غير ربحية، تعني بحماية الموارد الطبيعية، وتم تأسيسها في شهر نيسان عام 2003، وذلك بهدف المساهمة في الجهود المبذولة لحماية البيئة العربية والتنسيق مع كافة الهيئات والمنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه الغاية.

 




 

 


 

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