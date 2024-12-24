بنك الإسكان يرعى فعالية "أمنيات الشتاء" للأطفال في مركز هيا الثقافي

وجاءت هذه الرعاية انطلاقاً من دور البنك الريادي في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وضمن إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، الذي يسعى من خلاله إلى تعزيز التمكين الاجتماعي عبر الاهتمام بمختلف الفئات، وبالتركيز على فئة الأطفال، ومساندة منظمات المجتمع المدني المعنية في تحقيق رسالتها.
وقد شهدت الفعالية مجموعة من الأنشطة تضمنت الحكواتي، جولة في القطار، تجربة علمية في صناعة كرات الثلج، تزيين رجل الثلج، تحضير وخبز البسكويت، والأشغال اليدوية، وسط جو تفاعلي ساهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال الحاضرين، مختتمة بتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.
ويشار إلى أن مركز هيا الثقافي الذي كان قد تأسس في العام 1976 والذي أعيد افتتاحه في العام 2014 يسعى لتطوير قدرات ومهارات الأطفال في شتى النواحي وتعزيز مواهبهم من خلال مرافقه وأقسامه المختلفة والمتنوعة، ويعمل المركز اليوم كقرية ثقافية فنية غنية بمساحاتها وبرامجها المتنوعة.
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