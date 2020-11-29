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الأحد، 29-11-2020 10:41 ص

بنك الإسكان يستكمل تطوير كافة بطاقات الائتمان والدفع المباشر

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الوكيل الاخباري - استمراراً لنهجه في توفير حلول مصرفية عصرية تناسب العملاء، أعلن بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – عن استكمال تطوير كافة بطاقات الائتمان والدفع المباشر الصادرة عن البنك بكافة فئاتها وتوفيرها لعملائه بتقنية اللاتلامسية (Contactless)، وبتصميم عصري مميز يحمل صورة مبنى البنك الجديد، في خطوة تعكس الطابع الرقمي والمتطور للخدمات التي يقدمها البنك.

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ووسع بنك الإسكان من نطاق بطاقاته المعززة بتقنية اللاتلامسية التي كان سبّاقاً في طرحها منذ عامين لتشمل كافة فئات البطاقات الصادرة عن البنك وبتصميم عصري جذاب، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى مواكبة التكنولوجيا الرقمية وتطوير أدوات الدفع الرقمي، وسعي البنك المستمر نحو تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تحاكي تطلعات عملائه وتلبي احتياجاتهم، وتمكنهم من متابعة تعاملاتهم البنكية بكل سهولة، وسرعة وأمان. ويحرص بنك الإسكان على توفير أفضل المزايا على بطاقات الائتمان والدفع المباشر عبر تسخير أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية لعملائه، وتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية المتطورة.


وتمكن خاصية الدفع اللاتلامسية -من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)- العملاء من إجراء عمليات الدفع لمشترياتهم بمجرد تمرير البطاقة على أجهزة نقاط البيع (POS) المجهّزة بهذه الخاصية، بحيث يتم خصم مبالغ المشتريات مباشرة من البطاقة دون قيام العملاء بإدخال رقم سري (Pin Code) وضمن السقوف المحددة لهم. كما تتمتع بطاقات الائتمان والدفع المباشر الجديدة بتقنية اللاتلامسية بأعلى مقاييس الحماية والأمان.


وتعتبر تقنية اللاتلامسية من أحدث تقنيات الدفع الرقمي حيث تستخدم لتسريع عمليات الدفع الإلكتروني للمشتريات معتدلة القيمة، وبسقف يومي 150 ديناراً، بعدد 3 حركات وبحد أقصى 50 دينار للحركة الواحدة، وفي حال رغب العميل بتجاوز هذه السقوف فيتوجب عليه ادخال رقمه السري الخاص به.


وتبرز أهمية هذه البطاقات في الأوقات الراهنة التي يشهد فيها الأردن كما دول العالم انتشاراً لجائحة كورونا، حيث تجنب تقنية اللاتلامسية العميل من التعامل المباشر مع أجهزة نقاط البيع وإدخال الرقم السري مما يجعلها أكثر أماناً، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الدفع على البطاقة ما يقلل الوقت والجهد. ويمكن لعملاء البنك إصدار بطاقات جديدة مزودة بهذه التقنية من خلال طلبها من أي فرع من فروع البنك.


وتتميز بطاقات الدفع المباشر والائتمانية التي يوفرها بنك الإسكان بتقديم مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة لحامليها، ومنها مزايا برنامج المكافآت المتطور إسكان كوينز (ISKAN COINS) التي يمكن استبدالها بالعديد من المكافآت المتعددة التي تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى مزايا أخرى على هذه البطاقات تضم برامج الخصومات والتقسيط المميزة.
وتجدر الإشارة، إلى أن بنك الإسكان وامتداداً لجهوده المتواصلة نحو التحول الرقمي قد أطلق مؤخراً مجموعة من الخدمات الرقمية النوعية أبرزها، تحديث شبكة الصرافات الآلية من خلال شراء 185 جهاز صراف آلي حديث ومتطور، إصدار تطبيق إسكان موبايل بنسخته المحدثة، إطلاق خدمة Easy Tawfeer للإدخار الألي والفوري، وإطلاق خدمة إصدار Iskan V-Card بشكل آلي وفوري من خلال إسكان اون لاين ومن خلال تطبيق إسكان موبايل، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتطورة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.


 




 

 


 

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