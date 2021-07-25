بنك الإسكان يعلن أسماء الفائزين بجوائز حسابات التوفير النصف سنوية 99,999 دينار للفائز

الوكيل الاخباري - أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – عن أسماء العملاء الفائزين بجوائز حسابات التوفير النصف سنوية، والتي فاز بها كل من لمى جمال عبد الله الشنطي - المدخرة لدى فرع الرابية، وسمير أحمد عبد الله عبد الله - المدخر لدى فرع حي نزال، وبواقع 99,999 دينار لكل منهما.

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وتأتي هذه الحملة في إطار سعي البنك المستمر إلى تعزيز ثقافة الادخار لدى عملائه من خلال تحفيزهم على فتح حسابات توفير وزيادة فرصهم لربح جوائز يومية، وشهرية ونصف سنوية وسنوية.



ويتيح البنك لعملائه إمكانية فتح حسابات التوفير لدى البنك الكترونياً من خلال خطوات بسيطة وآمنة وسريعة باستخدام تطبيق "إسكان موبايل" أو من خلال زيارة العميل لأحد فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بحيث يُمكّن أصحاب حسابات التوفير من الدخول في السحب على جوائز قيّمة بفئات مختلفة هي: 5 جوائز يومية قيمة كل منها 999 ديناراً، و5 جوائز شهرية قيمة كل منها 9,999 ديناراً، إضافة إلى جائزتين في منتصف العام قيمة كل منها 99,999 ديناراً، وجائزتين في نهاية العام قيمة كل منها 99,999 دينار.



ويقدم حساب التوفير في بنك الإسكان عدداً من المزايا منها؛ زيادة فرص الربح كلما زاد رصيد الحساب ومدّة الاحتفاظ، كما ويمكن للمدّخر ربح أكثر من جائزة واحدة وحسب شروط ومحددات الحملة المعلن عنها على موقع البنك الخارجي، والحصول على بطاقة فيزا للدفع المباشر مجاناً، وفوائد دورية تضاف إلى حساب التوفير، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية "إسكان أون لاين، إسكان 7/24، إسكان موبايل، وخدمات الرسائل القصيرة".



كما يقدم بنك الإسكان العديد من المنتجات المصرفية المبتكرة لعملائه والتي تساهم في تشجيعهم على الادخار وإدارة مدفوعاتهم، حيث أطلق البنك خدمة (Easy Tawfeer) المجانية لعملائه من حَمَلَة بطاقات الدفع المباشر Debit Card، وهي عبارة عن توفير آلي سهل وذكي للعملاء يتم من خلاله اقتطاع جزء من مدفوعاتهم الشخصيةمن خلال تقريب القيمة المتبقية من مبلغ الشراء إلى أقرب فئة يختارها العملاء، وذلك عند القيام بتنفيذ حركات المشتريات على بطاقات الدفع المباشر لدى نقاط البيع.



ومن الجدير بالذكر أن البنك يقدم العديد من العروض والخدمات والمزايا ذات القيمة المضافة لحاملي بطاقات الدفع المباشر والبطاقات الائتمانية، حيث يواصل البنك سعيه بشكل دائم للاستجابة لرغبات العملاء واحتياجاتهم وتطلعاتهم، ومن أهم هذه المزايا برنامج الولاء والمكافآت لحملة البطاقات "إسكان كوينز" التي يمكن استبدالها بالعديد من المكافآت المتعدّدة التي تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى مزايا أخرى على هذه البطاقات تضم برامج الخصومات والتقسيط المميزة وحملات الاسترداد النقدي.