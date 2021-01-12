بنك الإسكان يوفر لعملائه تجربة مصرفية استثنائية مع الفرع الرقمي للخدمات الذاتية (Iskanengage)

الوكيل الاخباري - دشن بنك الاسكان– البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- مؤخراً الفرع الرقمي للخدمات الذاتية Iskanengage في مبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني، والذي يقدم لعملاءه تجربة مصرفية رقمية تفاعلية استثنائية لا تضاهى، وتعتبر نقلة نوعية في مستوى الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة في السوق الأردني.



ويعتبر الفرع الرقمي الجديد إضافة قيّمة لشبكة فروع بنك الإسكان الواسعة والمنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، حيث يمتاز بطابعه التكنولوجي الخاص ويقدم لعملاء البنك مجموعة من الخدمات الذاتية المتكاملة على مدار الساعة وبما يمكنهم من إتمام كافة معاملاتهم البنكية بشكل فوري وبكل يسر، وسهولة، وأمان.



وبمجرد زيارة الفرع الرقمي Iskanengage سيتمكن عملاء البنك من خوض تجربة مصرفية فريدة ومميزة في عالم التكنولوجيا المصرفية والتحول الرقمي، حيث تتيح الأجهزة التفاعلية للعملاء التعرف على العديد من المنتجات والخدمات البنكية، وأساليب الإدارة المالية، والتفاعل مع محتوى نوعي وتوضيحي حول كيفية الاستفادة من مختلف قنوات البنك المصرفية من خلال شاشات لمس ذكية Smart Screens متاحة على هيئة شاشات تفاعلية Interactive Pods وطاولات رقمية Digital Tables.



وبالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي ATM بشكلها الحديث والمتطوروالتي تقدم الخدمات البنكية الأساسية، يمكن للعملاء التواصل مع مسؤولي خدمة العملاء بالصوت والصورة من خلال أجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM المبتكرة والمزودة بتقنية الفيديو، والتي تتيح لعملاء البنك إتمام معظم الخدمات والمعاملات المصرفية وعلى مدار الساعة ودون الحاجة إلى زيارة الفرع.

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ويتيح الفرع الرقمي للعملاء أيضاً استخدام صناديق الأمانات الحديديةالآلية Safety Deposit Box الخاصة بهم، بطريقة آلية حديثة ومبتكرة من خلال البصمة والبطاقة الممغنطة، وبما يمكنهم من الوصول إلى ممتلكاتهم الثمينة ذاتياًفي أي وقت وعلى مدار الساعة، وبكل سهولة وخصوصية.



وفي تعليقه على تدشين الفرع الآلي الجديد، قالرئيس مجموعة الاعمال المصرفية في بنك الإسكان فاسكين أجميان: "نحرص دوماً في بنك الإسكان على تقديم منظومة من الخدمات المصرفية المبتكرة، والاستثمار في تبني أحدث ما تقدمه تقنيات التكنولوجيا الرقمية في عالم الصناعة المصرفية، حيث نفخر اليوم بتدشين أول فرعرقمي للخدمات الذاتية لنقدم للسوق الأردني ولعملائنا تجربة مصرفية ذاتية تفاعلية ومميزة في عالم التحول الرقمي، وبما يحاكي تطلعاتهم ورغباتهم".



وأضاف أجميان:" سيكون الفرع الرقمي وهو الأول من نوعه في المملكة من حيث طبيعة الخدمات المقدمة والأجهزة التفاعلية المبتكرة التي نضعها بين أيدي عملائنا، إضافة متميزة ونقلة نوعية في السوق المصرفي الأردني، تجسيداً لاستراتيجية البنك التي تركز في محاورها على الابتكار والتطور التكنولوجي، والجودة الشاملة، والخدمات المصرفية عالية التنافسية".



وتجدر الإشارة، إلى أن الفرع الرقمي للخدمات الذاتية الجديد Iskan engage يأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الإسكان نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات تنطوي على العديد من القيم المضافة لعملاءه، حيث أعلن البنك مؤخراً عن شراء 185 جهاز صراف آلي متطور وحديث توفر خدمات نوعية وجديدة لعملائه بسرعة وسهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، كما تم استكمال تطوير كافة بطاقات الائتمان والدفع المباشر بكافة فئاتها بتقنية اللاتلامسية Contactless وبتصميم عصري مميز يحمل صورة مبنى البنك الجديد،بالإضافة إلى إصدار تطبيق Iskan Mobile بنسخته المحدثة، وإطلاق خدمة إصدار بطاقات Iskan V-Card بشكل آلي وفوري من خلال إسكان أونلاين ومن خلال التطبيق،بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.







