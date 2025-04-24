بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024

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الوكيل الإخباري- عقد بنك صفوة الإسلامي اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأوّل 2024، عبر الوسائل المرئية والإلكترونيّة وبمشاركة مساهمين يُمثّلون ما نسبته (85.816%) من رأسمال البنك حضورًا بالأصالة أو الوكالة. اضافة اعلان





وقد انعقد الاجتماع بحضور عطوفة مُراقب عامّ الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومُمثّلي البنك المركزي الأردني، وترأّس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمّد أبو حمّور وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك السيّد سامر التميمي، بالإضافة إلى مُدقّقي الحسابات من شركة "إرنست ويونغ" (E&Y) ، ومُمثّلي هيئة الرقابة الشرعيّة للبنك، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في البنك.



حيث صادقت الهيئة العامة العاديّة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية وتقرير مُدقّقي

الحسابات والقوائم الماليّة الموحّدة لعام 2024. كما أُقرّ تعيين شركة "إرنست ويونغ" كمُدقّقين لحسابات البنك لعام 2025، وتمّ إبراء ذمّة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2024، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة وتجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.



وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم لإشغال عضوية مجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي وهم كلٌّ من:



- شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار (6) مقاعد ويمثلها كل من: د. “محمّد ناصر" سالم أبو حمور السيد والسيد باسم عصام حليم سلفيتي والسيدة ديمة مفلح محمد عقل والدكتور عبد الغني أحمد محمد الفطيسي والدكتور أنس سعد هلال لامين بوحويش ومعالي الدكتورإبراهيم حسن مصطفى سيف.

- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقعد واحد، ويمثلها السيد محمد إسماعيل محمد حواشين.

- الأعضاء المستقلون وهم : الدكتور خالد فرج محمد الزنتوتي عضو مستقل والسيد سالم عبدالمنعم سالم برقان عضو مستقل والسيدة إحسان زهدي عبد المجيد بركات عضو مستقل والسيد رسلان نوري رسلان ديرانية عضو مستقل.



وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وافق المُساهمون على رفع رأسمال البنك بمقدار (30) مليون دينار أردني، أي بنسبة (25%) من رأس المال المُكتتب، ليُصبح رأسمال البنك (150) مليون دينار، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانيّة على المُساهمين، والموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك بما يتوافق وذلك.



وأشار معالي الدكتور أبو حمّور إلى أنّ البنك واصل تحقيق أداء مالي قويّ وملحوظ خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي النمو في الموجودات (606) ملايين دينار وبنسبة بلغت ( 21%)، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة (20%) لتصل إلى (3) مليارات دينار، ما يُعادل نحو (6.5%) من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الأردني. وقد أسهم هذا النمو في تعزيز مستويات السيولة لدى البنك ودعمه لاستراتيجيّات التوسّع.



كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة (16%) ليصل إلى (20.2) مليون دينار، مقارنة بـ(17.5) مليون دينار في عام 2023، وذلك انعكاساً لاستراتيجيات البنك الطموحة للقيام بأعماله بشكل ريادي.



كما قرّر مجلس الإدارة، خلال اجتماعٍ لاحق له، انتخاب معالي الدكتور محمّد أبو حمّور رئيسًا لمجلس الإدارة للدورة القادمة، وانتخاب السيّدة ديمة مفلح عقل نائبًا للرئيس.



وفي ختام الاجتماع، توجّه الدكتور أبو حمّور بالشكر والتقدير للمساهمين الكرام وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكافّة العاملين في البنك، مُثمنًا دور الجهات الرقابيّة وعلى رأسها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق الماليّة ودائرة مُراقبة الشركات في دعم الاستقرار المالي وتعزيز متانة القطاع المصرفي الأردني، متمنيًا دوام استقرار وطننا العزيز وازدهاره تحت القيادة الهاشميّة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين -حفظه الله ورعاه – والأجهزة الأمنية الساهرة على حفظ الوطن وصونّ حماه.