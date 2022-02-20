بنك Blink الرقمي يواصل الترويج لخدماته المصرفية ويستعرض أبرز خصائصه ومزاياه - صور

الوكيل الاخباري - أقام Blink، البنك الرقمي المبتكر التابع لكابيتال بنك، يوم الخميس في سيتي مول فعالية ترويجية سلّط فيها الضوء على أبرز الخدمات المصرفية الرقمية التي سيوفرها للفئات المستهدفة، إلى جانب عرض مزاياه وخصائصه التي من شأنها المساهمة في تغيير قواعد العمل المصرفي التقليدي.

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وتتمحور فكرة Blink الذي سيسهم في تعزيز الاشتمال المالي في المملكة، على تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية التي تتوافق وروح العصر الذي نعيشه ويمتاز بسرعته، ويلبي احتياجات الشرائح التي تقع ضمن الفئة العمرية (18- 40) عاماً، مجسداً بذلك الطبيعة الشابة والرقمية للمجتمع الأردني.



ويعد تطبيق البنك الرقمي Blink أول تطبيق في المملكة يصدر البطاقات الائتمانية بصورة فورية وبسقف يتراوح ما بين (200 دينار - 1000 دينار) كحد أقصى، مع فترة سداد تصل الى 60 يوماً وهي الأعلى في السوق الأردني، ودون تقديم أية ضمانات أو كفالات أو الحاجة لتحويل الراتب.



كما يمكن للفئات المستهدفة فتح حسابات من خلال التطبيق عن طريق الهوية الشخصية، وتغذية حساباتهم وتحويل واستقبال الأموال بصورة سهلة وسريعة.

ويعتزم Blinkتوسعة نطاق خدماتهالرقمية لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المستقبل القريب.



ويمكن للراغبين بالاستفادة من الخدمات المصرفية المبتكرة للبنك الرقمي Blink، تحميل التطبيق الخاص به عبر متاجر التطبيقات Apple Store – Play Google واستعمال شبكة الصرافات الالية ونقاط البيع داخل المملكة وخارجها.