تجديد اتفاقية خدمات مرفقية بين المناصير للزيوت والمحروقات واللوجستية للمرافق النفطية"جوتك"

الوكيل الإخباري - تم تجديد اتفاقية خدمات مرفقية بين شركة المناصير للزيوت والمحروقات والشركة اللوجستية للمرافق النفطية "جوتك" والتي تتضمن تقديم خدمات التخزين والمناولة بطريقة آمنة وسليمة لمستوردات شركة المناصير للزيوت والمحروقات من المشتقات النفطية الجاهزة إلى المملكة عن طريق العقبة. وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر شركة المناصير للزيوت والمحروقات ، وقام بالتوقيع عن شركة المناصير المدير العام المهندس ياسر المناصير وعن شركة "جوتك" المدير العام المهندسة خلود المحاسنة.

وقالت مدير عام "جوتك" المهندسة خلود المحاسنة أن هذه الاتفاقية " أسست شراكة طويلة الأمد بين الشركتين في السوق النفطي، وعبرت عن "اعتزازها بهذه الشراكة مع شركة المناصير التي تعتبر من كبريات الشركات الوطنية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وساهمت بتحقيق نقلة نوعية في السوق النفطي من حيث جودة المنتج وتنوع الخدمات المقدمة في محطاتها". وأكدت المحاسنة أن الشركة اللوجستية تعمل مع المناصير وجميع الشركاء على ضمان حصول المستهلك الأردني على أفضل ما هو متوفر عالمياً من مادة البنزين وفق أفضل المواصفات العالمية وبما هو مطابق للمواصفة الأردنية التي تم تعديلها مؤخراً. وأضافت المحاسنة أن "جوتك" تقوم بتخزين جميع أنواع الوقود الذي يتم استيراده بشرط موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس على استقبال هذه الشحنات قبل تفريغها في مرافقها بعد اجتياز جميع الفحوصات المخبرية المعتمدة ، وأنها تقدم خدماتها لجميع الشركات التسويقية بحيادية وعلى أساس واحد وحسب مبادئ الاستخدام المتعدد التي تضمن الوصول إلى مرافقها بشكل مفتوح وآمن.

ومن جانبه، قال المهندس المناصير "أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً لثقة المناصير للزيوت والمحروقات بالمستوى المتقدم لخدمات التخزين والمناولة التي تقدمها شركة "جوتك" والتي تعمل حسب أفضل الممارسات العالمية في تطبيق انطمة الصحة والسلامة والبيئة". وأضاف المناصير "أنه وبالرغم من حداثة عهد شركة "جوتك" في السوق النفطي إلا أنها أثبتت في وقت قياسي أهمية دورها في السوق النفطي وقدرتها على كسب ثقة الجميع من خلال الموثوقية والكفاءة العالية لخدماتها والمصداقية والمهنية بالتعامل مع عملاءها". وأكد المهندس المناصير "أن شركة المناصير حريصة على تقديم أفضل الخدمات ومنتجات الوقود في محطاتها ضمن أفضل المواصفات العالمية ومطابقة للمواصفات القياسية الأردنية وبما يضمن الحفاظ على صحة المواطن ونظافة البيئة وديمومة عمل المركبات التي تستخدم الوقود المستورد من قبل شركة المناصير".

تأسست شركة المناصير للزيوت والمحروقات، إحدى شركات مجموعة المناصير، في العام 2003. وتعتبر الشركة الأولى في الأردن التي تدير سلسلة من محطات الوقود ذات التصاميم المعاصرة التي توفر تجربة مميزة للمستهلك، وتتبع المعايير العالمية للتكنولوجيا والصحة والسلامة والجوانب البيئية. وتسعى الشركة إلى تعريف مستقبل الطاقة من خلال أساليب مبتكرة لحلول التكنولوجيا والهندسة من أجل تعظيم وتوفير الطاقة المستدامة للمستقبل بالإضافة إلى توزيع منتجات الوقود في الأسواق المحلية.

ومن الجدير بالذكر إلى أن الشركة اللوجستية "جوتك" تأسست في شهر آب 2015 بموجب قرار مجلس الوزراء على ان تكون شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية. وجاء تأسيس الشركة تنفيذاً للبرنامج التنفيذي لإعادة هيكلة القطاع النفطي، وإسهاماً في تحقيق اهداف استراتيجية الطاقة الوطنية في الاردن من خلال تشجيع المنافسة في القطاع النفطي كونها تعمل ضمن نظام "الاستخدام المفتوح". وتقوم الشركة كذلك بإدارة المخزون الاستراتيجي في المملكة لضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية في حالات الطوارئ. وتعمل "جوتك" على أسس تجارية وربحية، وتقوم بإدارة وتشغيل مرافقها المتطورة بكفاءة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع النفطي.

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