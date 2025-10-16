تحت رعاية سمو الأميرة تغريد محمد: افتتاح "The Avenue" في دابوق بدعم من القدس للتأمين

الوكيل الإخباري- افتتحت مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب (PTI) مشروعها الريادي الجديد "The Avenue" في منطقة دابوق، وذلك تحت رعاية سمو الأميرة تغريد محمد، وبحضور معالي وزيرة التنمية الاجتماعية السيدة وفاء بني مصطفى ممثلة عنها، وعدد من الشركاء والداعمين من القطاعين العام والخاص.



شارك في الافتتاح كل من مديرة المؤسسة أغادير جويحان، والرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين السيد عماد مرار والرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي، وحظي الحدث بحضور نخبة من روّاد الأعمال المحليين وممثلي المجتمع المدني.



يعد "The Avenue" منصة للإبداع والريادة، تحتضن المصممين والحرفيين ورواد الأعمال المستقلين، عبر تمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها ضمن بيئة حديثة تعزز ثقافة الاستدامة والاستهلاك الواعي.



وأكدت جويحان أن المشروع يجسد رؤية المؤسسة في تمكين المرأة والشباب ودعم الاقتصاد الإبداعي، مشيرة إلى أن "The Avenue" سيوفر فرصًا فعلية للنمو والتوسع أمام المشاريع المحلية المستدامة.



وخلال الفعالية، تم إطلاق مشروع "محل دار نعمة" (Dar Nemaha Shop) بدعم مالي من شركة القدس للتأمين، لتسويق منتجات ريادية أردنية بإشراف المؤسسة، ويحظى بدعم مالي جزئي من شركة القدس للتأمين، في إطار التزامها بدعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة.



كما شهد الافتتاح أيضًا إطلاق جهاز خدمة ذاتية تفاعلي تابع لشركة القدس للتأمين، يتيح للزوار التعرف على خدمات ومنتجات الشركة بطريقة رقمية سهلة وسلسة، تأكيدًا على التزامها بتقريب الخدمات من المجتمع وتعزيز الوعي التأميني بطريقة مبتكرة وتفاعلية.



وأشارت معالي الوزيرة وفاء بني مصطفى إلى أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتفتح آفاقًا جديدة للتمكين المجتمعي والعمل المنتج، خصوصًا في صفوف النساء والشباب.



وفي كلمته، عبّر السيد عماد مرار، الرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين، عن فخره بالشراكة مع مؤسسة الأميرة تغريد، مؤكدًا أن دعم الشركة لهذا المشروع ينبع من إيمانها بدور القطاع الخاص في الاستثمار المجتمعي الحقيقي، وتمكين المرأة والشباب.



واختتم الحفل بجولة في أروقة "The Avenue"، الذي يحتضن علامات محلية مختارة في مجالات التصميم، الأزياء، الحرف، والمنتجات الإبداعية، ليكون وجهة ملهمة تحتفي بالإبداع الأردني وتدعمه.

