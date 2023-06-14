تحت رعاية وزير العمل تنظم كلية لومينوس اليوم الوظيفي الأضخم على مستوى المملكة

الوكيل الإخباري - تحقيقاً لشعارها "التعليم من أجل التشغيل"، تحت رعاية معالي وزير العمل السيد يوسف الشمالي نظمت كلية لومينوس الجامعية التقنية، المزود الأكبر في الأردن للتعليم المهني والتقني، اليوم الوظيفي الأضخم على مستوى المملكة لطلابها وخريجيها بمشاركة 107 من شركات القطاع الخاص من 10 قطاعات صناعية وتجارية وخدماتية وبحضور أكثر من 2,000 من خريجيها.



ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن استراتيجية الكلية بتشغيل 25,000 شاب وفتاة أردنية خلال ال5 سنوات القادمة. حيث قامت كلية لومينوس عام 2022 بتشغيل أكثر من 4,700 من خريجيها. وتسعى هذا العام لتشغيل 5,000 آخرين.

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ولتحقيق هذه الاستراتيجية قامت الكلية بإنشاء وحدة مختصة بتشغيل الخريجين تتضمن أكثر من 32 مختص في هذا المجال. كما ونجحت كلية لومينوس في بناء شراكات حقيقة مع أكثر من 4,300 مُشغّل من القطاع الخاص داخل وخارج الأردن.



كما وأكد عميد الكلية الدكتور أيمن مقابلة على دور كلية لومينوس في تقديم تعليم مهني وتقني عالي الجودة، مبني على احتياجات السوق وخلق فرص لتحسين سبل العيش للشريحة الأهم وهي الشباب، من خلال تشبيك الطلاب والخريجين مع أصحاب العمل.

وثمّن الدعم المتواصل من وزارة العمل وأكد على امتنانه للشركات المشاركة التي أبدت استعداداً للإعلان عن الفرص الوظيفية لديها والتي تجازوت ال 1,300 وظيفة.



هذا وتنوعت القطاعات المشاركة في اليوم الوظيفي لتشمل: قطاع الفندقة والسياحة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والمهن الطبية والتصنيع الهندسي وتكنولوجيا السيارات وإدارة الأعمال وصناعة الأزياءوالفنون والتصميم والتجميل ووسائل الإعلام الإبداعية،والتي تغطي جميع برامج كلية لومينوس على مختلف الدرجات العلمية. حيث تتدرج المؤهلات في كلية لومينوس لتشمل التعليم العالي على مستوى البكالوريوس والدبلوم البريطاني Pearson BTEC والتي كانت الكلية سبّاقة في طرحه منذ 12 عاماً، والدبلوم الجامعي المتوسط والدبلوم الفني، بالإضافة إلى الدورات التدريبية والحاصلة على الإعتمادات المحلية الرسمية.



وانتهجت لومينوس منذ تأسيسها بالتركيز على الشراكات مع كبرى الشركات العالمية ومطوري المناهج لضمان جودة البرامج المقدمة سواء في صياغة المناهج وأيضاً في طرحها مثل شراكتها مع جامعة Haaga Helia الفنلندية في مجال الفندقة، وشركة Bosch الألمانية في تكنولوجيا السيارات، وCode Fellows الأمريكية في البرمجة، وشركة L’Oreal العالمية وأكاديمية باريس الفرنسية في مجال التجميل. هذا وقد دشّنت الكلية حرمها الجامعي الرابع في المملكة قبل عدة أشهر والذي أنشأته وتديره بالشراكة مع سلسلة مطاعم McDonald’s العالمية في مجال خدمات الطعام السريعة.



ولضمان تمكين الطلبة والخريجين من خوض سوق العمل بكل عزم واقتدار، تقوم الكلية ومن اليوم الأول بتعزيز المهارات الحياتية واللغوية ومهارات التواصل لدى جميع الخريجين بالإضافة إلى وجود مساق منفرد يُعنى بالجاهزية لسوق العمل. إضافة إلى ذلك، وضمن استعدادات الكلية لليوم الوظيفي قامت بعقد أكثر من40 ورشة عمل من قبل فريق التوظيفالمختص في كل قسم أكاديمي، وبمشاركة قسم المهارات الأساسية ودائرة الموارد البشرية في الكلية. حيث حضرها أكثر من 1,300 طالب وخريج، لإرشاد المشاركين حول أفضل الممارسات في إجراء المقابلات وصياغة السير الذاتية باستخدام منصة SkillLab العالمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إخراج السير الذاتية المبنية على المهارات بعدة لغات.









