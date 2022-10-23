الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الأحد، 23-10-2022 03:27 م

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأولى عربيًا في مسابقة البرمجة IEEExtreme العالمية

خن


الوكيل الإخباري - أحرزت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا المركز الأول عربيا ومحليا، والمركز ١٣ عالميا في مسابقة البرمجة السنوية . IEEEXtremeاضافة اعلان

وجاء فوز الجامعة بهذه المسابقة  من خلال فريقها  المكون من الطلبة: عصام تفاحة، محمد الكيلاني، احمد حمودة، وبإشراف عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور أشرف احمد والدكتور فراس غانم، والتي نظمتها منظمة IEEE العالمية، بمشاركة نحو 13 الف طالب، شكلوا 6373 فريقاً، من 62 دولة على مستوى العالم.
وبمناسبة هذا الفوز، هنأت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الفريق الفائز، ومدربيه،  مباركة إنجازًا يؤكد على المكانة الرفيعة التي وصلتها الجامعة عالميًا، مشيدة سموها بجهود الطلبة والمشرفين، وسعيهم الدؤوب للتفوق والتميز المستمرين.
من جانبها، أشادت القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء بالفرق الفائزة ومشرفيهم، كما أثنت على هذا الإنجاز المشرف، الذي يلبي الطموحات، ويتوافق مع توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن -حفظها الله- رئيس مجلس أمناء الجامعة، في إعداد جيل من الشباب يمتلك المهارات التي تدعم تحصيله الأكاديمي ليحقق النجاح الوظيفي الريادي. 
وأشار الدكتور أشرف أحمد، إلى حرص الكلية على إعداد طلبتها للمشاركة سنويًا في مثل هذه المسابقة، كما هو الحال في مسابقات البرمجة وعلى كافة المستويات محليًا وإقليميًا وعالميًا، بهدف بناء قدرات الطلبة البرمجية، وتعزيز إبداعاتهم، ووضعهم أمام تحديات تتمثل في كيفية استثمار الوقت وإدارته، من خلال تسليط الضوء على مشكلات برمجية على مستوى العالم، من أجل إيجاد أفضل الحلول لها.
وتعد المسابقة تحديا عالميا تشارك فيه فرق من الطلاب والطالبات الأعضاء في IEEE، تتنافس مع بعضها لحل مجموعة من مشكلات البرمجة في فترة زمنية مدتها 24 ساعة.
يشار إلى أن الجامعة -ومن خلال هذه المسابقة- حافظت العام الماضي على تواجدها ضمن الفرق الثمانية الأولى، فحققت المركز الأول عربياً والسابع عالمياً، كما وحلت بطلا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المسابقة الدولية للبرمجة لطلبة جامعات العالم (ICPC  2021) التي أقيمت في موسكو.
وقد تأهل فريق الجامعة هذا العام إلى المسابقة العالمية للبرمجة (ICPC 2022) المزمع عقدها في العاصمة البنغالية دكا أوائل الشهر المقبل، دون المرور بالمسابقة الإقليمية المنوي عقدها قريبًا في جمهورية مصر العربية، لتميز الفريق وقدرته البرمجية العالية، ليكون هذا التأهل السادس للجامعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

EU7A3482

الإتحاد لتزويد المعدات تطلق علامة هونشي الفاخرة في السوق الأردني رسمياً

web

زين تطلق النسخة الثانية من برنامج "المرأة في التكنولوجيا"

s11

جامعة الأميرة سمية ومعهد المحاسبين يبحثان تفعيل المبادرات الأكاديمية والمهنية

Xpand Photo

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر إكسباند 2022 الدولي لتطوير البرمجيات

IMG-20221020-WA0023

للسنة الثالثة على التوالي البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته السنوية للتبرع بالدم تحت عنوان " نقطة دم = حياة "

أخبار متعلقة
d2ddba3a-879a-449a-82f1-18f93306424a (1)

جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا تتقدم ٣ مراكز لتكون الثالثة بين كل الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة والأولى بين الجامعات الخاصة في تصنيف QS Arabs

s

جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تكرّم طلبتها المتفوّقين المُستحقين للمنح الدراسية    

s2

اتفاقية تعاون بين "جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا" وجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات العالمية ISACA