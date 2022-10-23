جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأولى عربيًا في مسابقة البرمجة IEEExtreme العالمية

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أحرزت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا المركز الأول عربيا ومحليا، والمركز ١٣ عالميا في مسابقة البرمجة السنوية . IEEEXtremeوجاء فوز الجامعة بهذه المسابقة من خلال فريقها المكون من الطلبة: عصام تفاحة، محمد الكيلاني، احمد حمودة، وبإشراف عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور أشرف احمد والدكتور فراس غانم، والتي نظمتها منظمة IEEE العالمية، بمشاركة نحو 13 الف طالب، شكلوا 6373 فريقاً، من 62 دولة على مستوى العالم.وبمناسبة هذا الفوز، هنأت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الفريق الفائز، ومدربيه، مباركة إنجازًا يؤكد على المكانة الرفيعة التي وصلتها الجامعة عالميًا، مشيدة سموها بجهود الطلبة والمشرفين، وسعيهم الدؤوب للتفوق والتميز المستمرين.من جانبها، أشادت القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء بالفرق الفائزة ومشرفيهم، كما أثنت على هذا الإنجاز المشرف، الذي يلبي الطموحات، ويتوافق مع توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن -حفظها الله- رئيس مجلس أمناء الجامعة، في إعداد جيل من الشباب يمتلك المهارات التي تدعم تحصيله الأكاديمي ليحقق النجاح الوظيفي الريادي.وأشار الدكتور أشرف أحمد، إلى حرص الكلية على إعداد طلبتها للمشاركة سنويًا في مثل هذه المسابقة، كما هو الحال في مسابقات البرمجة وعلى كافة المستويات محليًا وإقليميًا وعالميًا، بهدف بناء قدرات الطلبة البرمجية، وتعزيز إبداعاتهم، ووضعهم أمام تحديات تتمثل في كيفية استثمار الوقت وإدارته، من خلال تسليط الضوء على مشكلات برمجية على مستوى العالم، من أجل إيجاد أفضل الحلول لها.وتعد المسابقة تحديا عالميا تشارك فيه فرق من الطلاب والطالبات الأعضاء في IEEE، تتنافس مع بعضها لحل مجموعة من مشكلات البرمجة في فترة زمنية مدتها 24 ساعة.يشار إلى أن الجامعة -ومن خلال هذه المسابقة- حافظت العام الماضي على تواجدها ضمن الفرق الثمانية الأولى، فحققت المركز الأول عربياً والسابع عالمياً، كما وحلت بطلا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المسابقة الدولية للبرمجة لطلبة جامعات العالم (ICPC 2021) التي أقيمت في موسكو.وقد تأهل فريق الجامعة هذا العام إلى المسابقة العالمية للبرمجة (ICPC 2022) المزمع عقدها في العاصمة البنغالية دكا أوائل الشهر المقبل، دون المرور بالمسابقة الإقليمية المنوي عقدها قريبًا في جمهورية مصر العربية، لتميز الفريق وقدرته البرمجية العالية، ليكون هذا التأهل السادس للجامعة.