جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC Jordan تشارك في فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الاخباري - استكمالاً لمسؤوليتها المجتمعية، ودعم الشراكات المتعددة مع الجهات الخيرية والإنسانية؛ شاركت جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC Jordan وبالتعاون مع مشروع التوعية المجتمعي "لا بد أن تشرق" في فعاليات اليوم المفتوح الذي أقيم بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 3 ديسمبر الجاري في جاليري راس العين، بهدف عرض مهاراتهم وتوجيهها باستخدام العديد من الأدوات وسبل التواصل مثل الموسيقى والرياضة والدراما وغيرها.

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وخلال اليوم المفتوح والفعاليات التي حملت اسم "عالمنا"، وأقيمت تحت رعاية صاحب السمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد بن الحسين؛ ركز المنظمون على توفير مساحة لجميع الأشخاص المشاركين من ذوي الإعاقة للتعبير عن أفكارهم ومواهبهم ابتداءً من اليوم الخاص الذي يهدف إلى تعزيز دمجهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة المجتمعية على اعتبارهم عناصر فاعلة ومنتجة وفئة تحمل أهمية كبيرة.



ودعماً للفعالية؛ قدمت جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC Jordan مسرحاً مزوداً بنظام صوتي متكامل، ونظام إضاءة لعرض المواهب (بالتعاون مع ماكدونالدز الأردن) ومنصة لعرض الأزياء، إلى جانب "كشك الجمعية" للاستقبال واستقطاب متطوعين جدد، عن طريق تقنية QR code التي تمكن الراغبين بالانضمام من الوصول إلى الموقع الرسمي مباشرة عبر المسح الضوئي.



وحول مشاركة جمعية كلنا الخير الأردنية؛ علق السيد عصام النمري المدير التنفيذي للجمعية بقوله: "يشرفنا اليوم أن نشارك في هذا اليوم المفتوح الذي يحتفي بفئة نحمل لها كل الحب والتقدير، ومشاركتنا اليوم هي تعبير منا عن دعمنا لكل نشاط خيري وعمل إنساني ينهض بالمجتمع ويسلط الضوء على مواهب وإمكانات كامنة تحتاج للصقل والتوجيه."



كما شارك في الفعالية العديد من الأشخاص من غير ذوي الإعاقة إلى جانب الفئة المستهدفة وتم دمجهم في ذات الجلسة للتفاعل المشترك والاهتمام بشخصية كل متدرب من حيث التركيز والتوازن والقدرة على التخيل من خلال الاستماع إلى الموسيقى وباستخدام لغة الجسد، وبحسب نوع الموسيقى (حزن، فرح، رعب، وغيرها).



وقد عملت جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC Jordan في إطار مشاركتها الفاعلة باليوم المفتوح على توزيع جميع المتطوعين الذين تم تدريبهم وإعدادهم مسبقاً للقيام بأعمال التنظيم والمساهمة في سير العمل وفقاً لما هو مخطط له، ولدعم ما يزيد عن 850 من الحضور والمشاركين.