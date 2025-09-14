الأحد 2025-09-14 01:14 م
 

جورامكو تعزز فريق القيادة لديها تزامنا مع إنتقالها إلى المرحلة الثانية من التوسع

الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو
 
الأحد، 14-09-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، عن تعيين آدم فوس كرئيس تنفيذي جديد للشركة، وذلك اعتباراً من 14 أيلول 2025.

وقبل توليه لمنصبه الجديد، كان فوس قد شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لدى جورامكو، وعمل مؤخراً كرئيس تنفيذي لشركة TIM Aerospace التي تتخذ من دبي مقراً لها.


وحول هذا التعيين، قال فوس: "يشرفني أن أتولى مهام منصبي الجديد بالتزامن مع الإنجاز الكبير الذي حققته الشركة بإضافة هنجر رقم 7 الجديد لمنشآتها بهدف رفع القدرة الاستيعابية لعمليات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية بما يصل إلى 22 خط صيانة متوازٍ. ومن خلال دوري الجديد، سأعمل خلال المرحلة المقبلة بتركيز شديد على دفع التميز التشغيلي قدماً."
هذا وسيتسلم فوس منصبه خلفاً للرئيس التنفيذي السابق، فريز كوري، الذي تمت ترقيته ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية التجارية في شركة دبي لصناعات الطيران.

 

وتعليقاً على هذا الشأن، قال كوري: "يسرني أن أنضم إلى فريق شركة دبي لصناعات الطيران والعمل بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي جيف ويلكنسون لتعزيز النجاحات التي حققتها كل من جورامكو ودبي لصناعات الطيران والبناء عليها."


ومن جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، جيف ويلكنسون بالقول: "في ظل مسار النمو الهائل الذي تشهده الشركة حالياً، والذي ترافقه توقعات إيجابية باستمرار هذا النمو عبر السنوات المقبلة، فقد كان من الهام اتخاذ خطوات توسعية على مستوى فريق الإدارة لضمان مواصلة تسجيل أفضل النتائج للعملاء والموظفين والمساهمين."


واختتم ويلكنسون قائلاً: "أثمن جهود فريزر كوري، كما أثني على التزامه الراسخ تجاه شركة جورامكو ودعمه الكبير لها ومساندته لي شخصياً خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي للشركة. كذلك، فإنني أتمنى للرئيس التنفيذي الجديد آدم فوس كل النجاح في تأدية دوره الموكل إليه. ومع تعزيز فريق القيادة لدينا، نحن الآن على جاهزية تامة للانتقال بشركتي دبي لصناعات الطيران وجورامكو إلى آفاق جديدة، متخذين من الالتزام بالتميز شعاراً لنا."

 
 
