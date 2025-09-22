جورامكو وشركة مشروع البحر للتوعية الخيرية ProjectSea تتعاونان لتنفيذ حملة لتنظيف شاطئ وجوف البحر في العقبة

وقد انطلقت الحملة بمشاركة 23 متطوعاً من موظفي جورامكو، إلى جانب عدد من غطاسي ProjectSea، مسفرة عن تجميع 80 كجم من النفايات، منها 56 كجم من قاع البحر 24 كجم من الشاطئ. وشهدت الحملة تجميع أكثر من 3 آلاف قطعة بلاستيكية، تشكل نحو 90% من إجمالي النفايات. وتعكس هذه الأرقام أهمية وأثر الشراكات متعددة القطاعات في حماية التنوع البيولوجي البحري وتعزيز الوعي البيئي.
وفي تعليق لها على تنفيذ الحملة، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والأداء لدى جورامكو، هناء إبسيس: "تعتبر الاستدامة لدينا أولوية استراتيجية توجه طريقة عملنا ونهجنا اليومي. ومن هذا المنطلق، جاء تعاوننا مع ProjectSea التي نتشارك وإياها الالتزام بالعمل الفعال وتمكين الشباب لإحداث أثر حقيقي. لم تكن هذه الحملة مجرد إزالة للنفايات، بل تجسيد فعلي ومثال حي لما يكن تحقيقه عند التعاون لحماية الأماكن العامة والتي نعتمد علهيا جميعاً. فخورون بالمشاركة في هذ المبادرات ونتطلع لتعزيز مستقبل أكبر نظافة واستدامة بالشراكة مع ProjectSea."
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ProjectSea، سيف مدانات: "نثمن رعاية شركة جورامكو لحملتنا رقم 46 لتنظيف شاطئ وجوف البحر، كما نقدر لها إيمانها بمهمتنا ورؤيتنا. يداً بيد نعمل على تحقيق الهدف الـ14 من أهداف التنمية المستدامة، "الحياة تحت الماء"، الذي يركز على حماية واستعادة النظم الإيكولوجية البيئية البحرية والساحلية، كما أنه من الملهم أن نرى شركة محلية رائدة تضطلع بدور محوري وفاعل في الحفاظ على البيئة البحرية التي تعد إرثاً طبيعياً للأجيال."
ويشار إلى أن هذه المبادرة تعد واحدة من مبادرات جورامكو التي تتألف منها استراتيجيتها للاستدامة. وفي هذا السياق، وإضافة إلى دعمها للعديد من البرامج البيئية المتنوعة، تقوم جورامكو بزراعة 10 أشجار في محمية غابة دبين مقابل كل عملية صيانة ثقيلة تنفذها وذلك تعزيزاً لأثر عملياتها الإيجابي، كما تتعاون مع برنامج GoGreen+ للشحن الجوي المستدام التابع لشركة DHL، بهدف تقليل بصمتها الكربونية من خلال استخدام وقود الطيران المستدام المشتق من مصادر متجددة. ومن خلال شراكتها مع ProjectSea، تبرهن جورامكو على التزامها الراسخ بتنفيذ والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تعزز التقدم البيئي والاجتماعي، والتي من شأنها تمكين قادة المستقبل في المملكة.
