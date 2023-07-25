"جوردان رايدرز" تنظّم تحدي المهارات الثاني في قرية الدّراجين ودرّاجو "المركزية ياماها" يحصدون المراكز الأولى بأداءٍ متألق

الوكيل الإخباري - وسط أجواء من التشويق والحماس، نظّمت "جوردان رايدرز"؛ أكبر وأقدم منظمة رسمية للدّراجين في الأردن، تحدي المهارات بمشاركة 25 درّاجًا يتمتعون بخبرة واسعة في مجال سباقات الدراجات النارية، من بينهم درّاجي "المركزية ياماها" حمزة عبدالباري ومحمد داوودي الذين تألقوا في التحدي واحتجزوا صدارة المركز الأول والثاني على الترتيب العام، وذلك يوم الجمعة 21 تموز الجاري في قرية الدّراجين بمنطقة ناعور في عمّان، بالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة "زين الأردن".

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شهد التحدي منافسة كبيرة بين الدّراجين ضمن ثلاث فئات هي: التورينج والكروزر والأدفنشر؛ حيث وفّرت الأردنية لرياضة السيارات أجهزة متطورة لحساب الوقت بدقة. ووُزّعت الكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة، والميداليات للمراكز الثانية والثالثة لكل فئة، بالإضافة إلى توزيع الكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى بشكل عام؛ والتي تحتَسب بإجمالي النقاط المكتسبة في المنافسات المختلفة التي تُقام على مدار الأعوام. وإضافة إلى ذلك، قدّمت "المركزية ياماها" جوائز نقدية لأصحاب المراكز الأولى على الترتيب العام لكل فئة.



ولضمان أعلى معايير السلامة والأمان، حرصت "جوردان رايدرز" قبل إقامة التحدي على إجراء فحص فني للدراجات النارية المشاركة والتأكد من أن محركاتها تزيد عن 500 سي سي، وأن جميع الدّراجين حاصلون على رخصة تسابق من الأردنية لرياضة السيارات.



وبهذه المناسبة، قال السيد طارق الطباع، نائب رئيس"جوردان رايدرز": "نشعر بغامر الفخر حين نرى المواهب الاستثنائية للدراجين المشاركين في تحدّي المهارات، فما نقيمه إلّا حرصًا منّا على توفير بيئة تنافسية آمنة لجميع الدرّاجين في الأردن بشكلٍ دوري، بما يسمح بمشاركة أكبر عدد منهم، ويُحفّز الشغف لقيادة الدراجات النارية، ويتيح للمتسابقين تعزيز مهاراتهم وقدرتهم على القيادة بأمان وسلامة على الطرقات. تهانينا للفائزين على إنجازهم الرائع وقدراتهم الاستثنائية في قيادة الدراجات النارية".



وبدوره، علّق فارس حدّاد، المدير العام لـ "المركزية ياماها" قائلًا: "سعيدون بمشاركتنا إلى جانب زملائنا من الوكلاء والمجموعات ضمن هذا التنظيم الرائع الذي قدمته "جوردان رايدرز" في تحدّي المهارات؛ إذ تحرص "المركزية ياماها" دائمًا على وجودها في الفعاليات المحلية دعمًا لعملائها وتعزيزًا للتعريف بالأساسيات والمهارات اللازمة لقيادة آمنة للدراجات النارية".

وأضاف: "فخورون بأداء درّاجي "المركزية ياماها" حمزة عبدالباري ومحمد داوودي وحصدهم المركزين الأول والثاني على الترتيب العام، وسعدنا بمشاهدة العديد من السائقين المميزين الذين نفخر بهم جميعًا"













