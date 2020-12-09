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الأربعاء، 09-12-2020 02:01 م

خصومات حصرية لحاملي بطاقات البنك العربي من خلال موقع Rentalcars لتأجير السيارات

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً عرضاً ترويجياً خاصاً بالتعاون مع موقع "Rentalcars" العالمي لتأجير السيارات، ويقدم العرض الجديد لحاملي بطاقات البنك في الأردن خصم بنسبة 10% لدى استخدامهم بطاقاتهم عند استئجار السيارة من الموقع.

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ويعتبر البنك العربي أول بنك في المنطقة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع موقع "Rentalcars" العالمي لتأجير السيارات، والذي يقدم خدماته في أكثر من 160 دولة في العالم  ويوفر خدمة استئجار السيارات عبر أكثر من 6،000 موقع.


ويتيح العرض الجديد لحاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع وبطاقات التسوّق عبر الإنترنت من البنك العربي الحصول على خصم بنسبة 10% على خدمة استئجار السيارات، وذلك عبر رابط خاص بالبنك العربي وموقع "Rentalcars"، والذي يمكن للعملاء من خلاله الدخول بمنتهى السهولة وانتقاء السيارة الملائمة والحصول على الخصم تلقائياً.


وفي تعليقه على هذا التعاون المشترك، قال السيد يعقوب معتوق - مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "اننا في البنك العربي نحرص دائماً على تقديم العروض الحصرية والقيمة التي تواكب تطلعات عملائنا الكرام وتلبي احتياجاتهم المتنوعة." وأضاف:" يتيح هذا العرض الخاص لكافة العملاء من حملة بطاقات البنك العربي في الأردن فرصة الاستفادة من الخصم الحصري على خدمة استئجار السيارات من خلال تجربة حجز تمتاز بالمرونة والسهولة عبر الرابط الخاص لعملاء البنك العربي على موقع "Rentalcars" العالمي."


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق عربي موبايل والخدمة المصرفية عبر الانترنت "عربي أون لاين". والاستفادة من خدمة التقسيط المريح لدى مجموعة واسعة من المتاجر، كما ويمكن لحاملي بطاقات البنك العربي إستخدام تطبيق "عربي موبي كاش" للدفع من خلال هواتفهم الذكية.


 




 

 


 

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