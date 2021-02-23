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الثلاثاء، 23-02-2021 09:14 ص

دليل مراكز خدمات وصيانة السيارات في الأردن على السوق المفتوح

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الوكيل الاخباري - دليل مراكز خدمات وصيانة السيارات في الأردن

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لا شك أن السيارات أصبحت من أهم وسائل النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، وباتت جزءً لا يتجزأ من حياة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في شتى محافظات الأردن، لذا من الضروري أن يتم إبداء عناية جيدة بها؛ من أجل المحافظة عليها، وضمان استمرار الاستفادة منها لأطول فترة ممكنة، ويتم تحقيق ذلك من خلال إجراء صيانة دورية لها، إذ أن ذلك كفيل بتفادي إصابتها بأعطال كبيرة، فمن المعروف أن السيارة تتكوّن من مجموعة من الأجزاء الميكانيكية والكهربائية، إلى جانب بعض المواد السائلة والصلبة، ولكل منها عمر تشغيلي محدد، لذلك يتم من خلالها فحصها التحقق من مدى فعالية كل منها، وقدرتها على أداء الوظيفة الخاصة بها، ولكن من الممكن أن يواجه البعض صعوبة نوعاً ما في العثور على مركز صيانة جيد متخصص في الأمر، أو تحديد موقعه بدقة، وهنا ياتي دور موقع السوق المفتوح الذي لطالما تميّز بتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها أن تساعد المستخدمين، وتسهل عليهم تنفيذ مهامهم.


مراكز خدمات وصيانة السيارات في الأردن على السوق المفتوح


يسعى موقع السوق المفتوح الرائد في مجال الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت؛ بصورة دائمة إلى البحث عن أفضل الخدمات التي من الممكن أن تسهل على المستخدمين والزوار قضاء حوائجهم، وانطلاقاً من هذا المبدأ؛ تم العمل على تخصيص مساحة افتراضية على منصته؛ لتكون بمثابة دليل يرشد المستخدم إلى مواقع تواجد مراكز خدمات وصيانة السيارات القريبة منه، أي يمكن القول أنه لا حاجة بعد الآن لبذل أي مجهود في عملية البحث.


نضيف هنا إلى أن هذه الخدمة يمكن الوصول إليها بكل سهولة وسرعة؛ من خلال زيارة موقع الويب، أو فتح تطبيق السوق المفتوح المتاح بكل من متجر آب ستور، وجوجل بلاي، ومتجر AppGallery، ثم النقر على خيار "مراكز خدمات السيارات"، ليتم على ذلك الانتقال تلقائياً بالمستخدم إلى الصفحة الخاصة بالخدمة.


البحث عن مراكز خدمات وصيانة السيارات في الأردن على السوق المفتوح
يغطي هذا الدليل على السوق المفتوح مواقع تواجد أماكن تقديم خدمات السيارات على اختلافها، بما في ذلك تصليح سيارات، ودهان وتجليس، وقطع غيار، وفحص وميزان، وتنجيد فرش، وهايبرد وسيارات كهربائية، وتكييف وتبريد، وكهربائي سيارات، وغيار زيت وغسيل، وتعديل، واكسسوارات، والعناية بالسيارة، أي كل ما يمكن أن يحتاج إليه السائق، الأمر الذي يجعل من الموقع واحداً من أهم وأفضل المراجع التي يمكن اللجوء إليها في حال الحاجة لذلك.


إضافةً إلى ما سبق؛ نشير إلى أن هذه الخدمة مصممة بطريقة منظمة للغاية، ومن السهل التعامل معها، والوصول إلى النتائج المرجوة خلال بضع دقائق فقط، وربما أقل، نظراً إلى أنها تشمل على شريط بحث متقدم يمكن من خلاله تحديد المدينة والحي المراد البحث بهما عن مركز خدمة سيارات، إلى جانب تحديد نوع الخدمة المطلوبة، والعلامة التجارية للسيارة، بحيث تظهر كافة النتائج ذات الصلة عند النقر على خيار "ابحث"، فعلى سبيل المثال يمكن البحث عن مركز متخصص في تنجيد فرش سيارات تويوتا؛ من خلال تحديد الخيارات التالية: تويوتا، ثم تنجيد فرش، ثم عمان؛ نظراً إلى تواجد أكثرية المراكز في العاصمة، ثم البيادر، ليظهر على ذلك أسماء المراكز المعنية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتواجدة به، كما تجدر الإشارة هنا إلى أنه بالإمكان الحصول على كافة معلومات التواصل الخاصة به، ومعلومات ساعات الدوام الرسمية، وما إلى ذلك؛ من خلال النقر على المركز المطلوب.


 




 

 


 

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