دل مونتي كافيه يطلق قائمة معجنات ومخبوزات بخيارات متنوعة في مستشفى العبدلي الطبي

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة دل مونتي الأردن – التابعة لشركة دول مونتي العالمية عن إطلاق قائمة جديدة للمعجنات والمخبوزات بخيارات متعددة والتي سيتم توفيرها في كافيه دل مونتي الكائن في مستشفى العبدلي الطبي.

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وتشمل القائمة الجديدة التي صممت بعناية لترضي كافة الأذواق؛ خبز البيغل، وخبز بريتزل، وخبز اللوف، إضافة إلى خبز سكونز من المطبخ البريطاني الشهي.

كما سيستمتع رواد المطعم بتناول تشكيلية دل مونتي الجاهزة من السلطات والساندويتشات والعصائر/ السموذي بنكهاته الاستوائية والفواكه المثالية، حيثقامت الشركة بالتعاقد مع تطبيق "طلبات" لتوفير قائمة المعجنات والمخبوزات للزبائن في بيوتهم.



وقد تم تصميم القائمة الجديدة بعد الأخذ في الاعتبار متطلبات وآراء زبائن دل مونتي، بحيث تضمنت خيارات مبتكرة ونكهات جديدة من المعجنات والمخبوزات من المطابخ العالمية بهدف تقديم تجربة فريدة ومميزة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة دل مونتي تملك عدداً من المقاهي في الإمارات والسعودية وقطر والكويت.



