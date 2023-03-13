رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء تستقبل الطلبة الجدد

الوكيل الإخباري - استعرضت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء خلال حفل استقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي 2023/2022، مسيرة الجامعة المتميزة في طرح برامج نوعية، والحصول على اعتمادات دولية لبرامجها، من أجل تحقيق رسالة الجامعة في مجال الريادة والتميز .



وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بسام حمو، وعمداء ورؤساء أقسام كليات الجامعة، وعميدي القبول والتسجيل وشؤون الطلبة، ومدراء وحدات ومراكز الجامعة، إلى ان طلبة الجامعة يتواجدون في المكان الصحيح في حرم جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا التي ستكون بداية لمستقبلهم ومسارهم الجديد في الحياة.



وأشارت الدكتور ابو الهيجاء إلى أن الجامعة مصنفة عالميا ضمن أفضل 800 جامعة، وحصولها على خمس نجوم من أشهر مؤسسات التصنيف العالمية، و برامجها المعتمدة عالميا وهو ما يعزز فرص العمل محلياً وعالمياً، بالإضافة الى فرص مهيأة لتكملة المسيرة الأكاديمية والتسجيل في برامج الدراسات العليا.



ونوهت الدكتورة ابو الهيجاء إلى اعتماد خطط استراتيجية تعزز أساليب التدريس الحديثة والتدريب العملي الذي يفتح أبواب سوق العمل على مصراعيه، وتضمن بنية تحتية تمثل بيئة جامعية خصبة تساهم في تخريج كفاءات علمية مميزة، وبتوجيهات من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمنائها، بضرورة انخراط الطلبة في الحياة الجامعية والمشاركة في الأنشطة اللامنهجية و خدمة المجتمع المحلي.



وقدم عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم شرحاً تفصيلياً عن المهام والخدمات التي تقدمها العمادة، إضافة إلى عرض للأنشطة اللامنهجية والتي يرغب الطلبة بالانضمام إليها لتعزيز مهاراتهم، وكذلك الاندية الطلابية. كما عرف الطلبة الجدد على اعضاء مجلس طلبة الجامعة.



وقدم عمداء الكليات شروحاً تفصيلية عن كلياتهم وأهدافها والبرامج التدريسية التي تطرحها على مستوى درجتي البكالوريوس والماجستير، وبرنامج الدكتوراه في كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة، وطرق تواصل الطلبة مع أساتذتهم داخل الكلية .



كما قدم مدير مركز التعلم الإلكتروني الدكتور عدي الطويسي، شرحاً تعريفياً عن المركز، مستعرضاً آلية الدخول والتعامل مع موقع الجامعة الالكتروني الجديد.



وفي ختام اللقاء، رافق أعضاء مجلس طلبة الجامعة وعدد من موظفي الجامعة الطلبة الجدد بجولة تعريفية على الجامعة ومرافقها.

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