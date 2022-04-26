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الثلاثاء، 26-04-2022 01:34 م

رغم خفة وزنها... مكنسةJet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج لتنظيف أكثر تقدماً دون مجهود

Samsung Jet Stick


الوكيل الاخباري - لا يوجد منزل يخلو من المكنسة الكهربائية، فهي السبيل لتنظيف السجاد والأرضيات وقطع الأثاث من الأوساخ وبقايا الطعام والأتربة والأغبرة، الأمر الذي يعدّ من أهم المهام المنزلية شبه اليومية التي لها دور في الحفاظ على نظافة البيت بالكامل.

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ولضمان اقتناء النموذج الأفضل من المكانس الكهربائية، تتيح "سامسونج إلكترونيكس" صاحبة أفضل الابتكارات من الأجهزة المنزلية الهادفة لجعل المعيشة المنزلية أكثر راحةً بتبسيط المهام المنزلية وتسهيل تفاصيل الحياة وتعزيز الصحة، ومنها مكنستها الكهربائية المبتكرة Jet 60 Pet، للمستهلك اليوم عبر السطور التالية بعضاً من نصائحها لتمكينه من الاختيار الذكي للميزات التي يجب البحث عنها في المكنسة، ودليلاً شاملاً لمكنستها التي لا تضاهى.


أكثر قوة، أقل جهداً مع تصميم خفيف الوزن
تتميز مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج بقوةالأداء رغم خفة وزنها الذي يبلغ 1.48 كجم، وبفعاليتها في تنظيف مختلف أنواع السجاد والأرضيات الصلبة بكفاءة عالية، بفضل المحرك الضاغط الرقمي المبتكر الذي يولّد قوة شفط تصل إلى 150 واط، مع تدفق محسن للهواء بفضل نظام الهواء الإيروديناميكي.

 

قوة شفط استثنائية
يعمل نظام Jet Multi Cyclone عالي الكفاءة ومتعدد الأسطوانات على تشكيل مسار هواء مثالي يقلل من مقاومة الهواء، كما أنّ وجود 9 أسطوانات و27 منفذاً يخفض فقدان قوة الشفط واحتجاز الغبار الناعم الذي يتم شفطه لاحقاً داخل المكنسة.


الفلترة العالية لهواء أنظف ومسببات حساسية أقل
وبفضل نظام الفلترة متعدد الطبقات القادر على احتجاز نسبة 99.999% من الغبار يتم إخراج الهواء نظيفاً من المكنسة؛ حيث تلتقط الأسطوانة الرئيسة والفلتر الشبكي المعدني جسيمات الغبار الكبيرة، ليتم بعد ذلك التقاط الغبار الناعم عبر الفلتر الدقيق ونظام Cyclone Jet، ومن ثم احتجاز الغبار فائق الدقة مع فلتر الغبار شديد النعومة.


التنظيف الفعال
تعمل فرشاة Jet Fit على التقاط وشفط جزيئات الغبار الدقيقة الموجودة بالسجاد والأرضيات الصلبة، وبفضل رأسها الذي يدور بزاوية 180 درجة، يمكن للمستخدم تغيير الاتجاه وتنظيف كل زاوية بكل سهولة، بالإضافة لسهولة فصل الفرشاة بضغطة زر واحدة لإزالة الغبار والأوساخ، وبالتالي الحفاظ على نظافة الفرشاة وصيانتها. وتعمل الممسحة الملتفة التي تحتوي على ممسحتين رطبتين وملتفتين تعمل لمدة 80 دقيقة على تنظيف الأرضيات الصلبة بفعالية وبمجهود أقل.


عمر تشغيلي طويل
وتمكّن البطارية ذات الكفاءة العالية والتي تبلغ 2000 مللي أمبير القابلة للفصل من استخدام مكنسة سامسونج لفترة أطول دون الحاجة لإعادة شحنها، مع قدرة شفط أتربة لمدة تصل لـ 40 دقيقة. كما يمكن إزالة البطارية واستبدالها بسهولة ببطارية أخرى احتياطية، لتنظيف المنزل لمدة تصل إلى 80 دقيقة، مع الحفاظ على 70% من أدائها الأصلي لما يصل إلى 500 دورة. ويمكن تخزين مكنسة Jet 60 Pet اللاسلكية من سامسونج وشحنها بمرونة أكبر باستخدام منصة الشحن 2 في 1 التي يمكن ضبطها بسهولة بما يتناسب مع أي منزل.


سهولة تنظيف المكنسة
يمكن الحفاظ على نظافة صندوق الغبار سعة 0.8 لتر بصورة صحية وتفريغ المكنسة من الأتربة وغسله بسهولة فائقة.

 




 

 


 

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