زين الشريك الاستراتيجي لبطولة "ريد بُل نيمار جونيور فايف"

الوكيل الاخباري - استكمالاً لدورها الريادي في دعم قطاعي الرياضة والشباب في المملكة، قدّمت شركة زين الأردن –الشريك الاستراتيجي لكافة فعاليات ريد بُل بالمملكة- رعايتها لأضخم بطولة لكرة القدم الخماسية "ريد بُل نيمار جونيور فايف" التي أُقيمت نهائياتها يوم الجمعة في جبل القلعة بمشاركة 350 فريقاً ضمن الفئة العمرية 16-25 عاماً من جميع أنحاء ومناطق المملكة.

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وتأتي رعاية زين لهذه البطولة في إطار حرصها المتواصل على دعم كافة الأنشطة الرياضية والقطاع الرياضي الأردني، وانطلاقاً من مساعيها في تنمية ودعم قدرات لاعبي وهواة كرة القدم الشباب، والارتقاء بأكثر الرياضات شغفاً وشعبيةً في الأردن والعالم، إلى جانب المساهمة في تنشئة وإعداد لاعبين أردنيين محترفين لتحقيق المزيد من الانجازات في المحافل الرياضية وعلى المستويين المحلي والعالمي.



وظفر فريق "مينا 1" من محافظة العقبة بلقب بطولة "ريد بُل نيمار جونيور فايف" للعام 2022، والذي تأهّل ليمثّل الأردن في النهائيات العالمية التي تستضيفها دولة قطر للمرة الأولى.



يذكر أن شركة زين تواظب على إقامة البطولات الرياضية بشكل دوري في كافة محافظات المملكة، كما تدعم زين المسيرة الرياضية للعديد من اللاعبين الفردين وأبطال الرياضات البارالمبية، إلى جانب رعايتها لأبرز وأهم الفعاليات الرياضية والشبابية التي تقام في المملكة.