زين تختتم هاكاثون التغير المناخي وتقدّم 10 آلاف دينار للمشاريع المُختارة

الوكيل الإخباري - اختتمت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) هاكاثون التغير المناخي -الذي كانت قد أطلقته خلال شهر تموز بالشراكة مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)- بهدف العمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية التي تواجه الأردن في مجالات (الزراعة، والطاقة، والمياه، والنفايات الصلبة)، من خلال توظيف واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي.

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وأعلنت منصّة زين عن المشروعين المبتكرين اللذان تم اختيارهما، وهما مشروع (Recycle of CO2) ومشروع (FarmJo)، وكرّم الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم القائمين على كل من المشروعين، حيث حصل كل مشروع على دعم نقدي بقيمة 5 آلاف دينار، إلى جانب الدعم اللوجستي لمدة عام كامل ليتم تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، فيما سيتم توقيع اتفاقيات دعم لينضم المشروعين إلى قائمة المشاريع والشركات الناشئة التي تدعمها منصّة زين للإبداع، والتي تجاوز عددها حتى اليوم 220 شركة ومشروع.



وجاء تنظيم زين لهذا الهاكاثون ضمن برامجها في مجال الاستدامة البيئية في إطار برامجها ومبادراتها لإدارة الاستدامة، والتي تهدف من خلالها إلى خدمة المجتمع والمحافظة على البيئة وحياة الأفراد، وضمن مساعي الشركة للمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي تتبناها زين في مختلف مبادراتها، حيث يتضمن هذا المشروع تحقيق الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) والسادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) والسابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) والتاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) والحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة) والثالث عشر (العمل المناخي) والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، كما جاءت هذه الخطوة من زين تأكيداً على التزامها بالاستثمار في أفكار الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية وطلبة الجامعات في الكليات العلمية، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة تعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع والفائدة.



ويعمل مشروع (FarmJo) على إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال تقديم تطبيق وموقع إلكتروني يربط بين المزارعين والمستهلكين، حيث سيتمكّن المزراعون من خلال هذا التطبيق من تسويق منتجاتهم وتشبيكهم مع الأسواق والمحلات التجارية الكبرى دون تكلفة، الأمر الذي سيسهم في رفع الإنتاجية وزيادة الدخل لديهم، كما يعمل التطبيق على تقديم كافة الخدمات التي تلزم المزارعين مثل خدمات التأمين وإيصال المستلزمات الزراعية، وتأجير الآليات الزراعية الحديثة من خلال توظيف تقنية إنترنت الأشياء (IOT) وغيرها.



فيما يعمل مشروع (Recycle of CO2)، على إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون الناتج عن المصانعإلى سماد عضوي صلب (اليوريا والإكسليت)، بواسطة فلتر يجبر ثاني أكسيد الكربون على التفاعل مع مادة الأمونيا لإنتاج سماد عضوي من خلال تطبيق نظام الجهد الكهربائي بأقل طاقة وتيار، مما يسهم في تقليل الثلوث.

واستمرت فعاليات الهاكاثون التدريبية والتوجيهية على مدار 9 أيام متواصلة بمشاركة 53 فريقاً، مر المشاركون خلالها في 5 مراحل، تضمّنت المرحلة الأولى جلسة تعريفية عن الهاكاثون، وقدّم خلالها فريق مصنع الأفكار (Tech Works)- أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد-، ورشة عمل حول ماهية التصنيع الرقمي وكيفية الاستفادة من أدوات التصنيع الرقمي المتوفرة في المصنع لبناء النماذج الأولية للمشاريع، كما تم تحديد ميزانية لكل فريق، ثم تم تقديم جلسات توعوية من قِبل وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) في الأردن وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، للحديث عن التحديات التي تواجه المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي، والفرص التي يمكن استثمارها لإنتاج حلول تفيد الأردن في هذا المجال، إلى جانب الجلسات التدريبية التي تم تقديمها في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والطباعة ثلاثية الأبعاد ولغة برمجة الأردوينو (Arduino)، بالإضافة إلى ورشات خاصة بأساسيات ومراحل العمل الريادي، قدّمها مجموعة من المدربين والمختصين كلٌّ في مجاله.



وتضمّنت المرحلة الثانية جلستي عمل افتراضيتين، الأولى حول نموذج العمل التجاري وأساسيات العروض التقديمية وكيفية التحدّث أمام الجمهور، فيما تم تقديم الجلسة الثانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وتضمّنت الإرشاد الافتراضي والدعم الفني والتقني الوجاهيفي المجالات الأربعة (الزراعة، والطاقة، والمياه، والنفايات الصلبة)، ليتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحكيم التأهيلية، التي قدّم خلالها المشاركون العروض التقديمية لمشاريعهم أمام لجنة تحكيم مكوّنة من ممثلين عن شركة زين وفريق منصّة زين للإبداع ووزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، حيث تم اختيار 16 مشروعاً للانتقال إلى مرحلة تقديم العروض النهائية.



وخلال المرحلة الرابعة قدّم المتأهلون عروضهم التقديمية النهائية أمام لجنة التحكيم، وبناءً على تصويت اللجنة تم اختيار الخمسة مشاريع الحاصلة على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار مشروعي (Recycle of Co2) و (FarmJo) خلال المرحلة الخامسة والأخيرة، بعد دراسة إمكانية تطبيقها على أرض الواقع من قبل خبراء ومختصين في مجال التكنولوجيا والبيئة على عدّة مراحل، فيما وجّهت منصّة زين للإبداع (ZINC) المشاريع الثلاثة وهي مشروع(Solar Cloud)، ومشروع (Solar Max)، ومشروع "غيمة"، للمشاركة في برامجها ومبادراتها القادمة، وأبرزها برنامج "زين المبادرة" الذي سينطلق في نسخته السادسة.





