زين تستضيف جلسة حوارية حول مبادئ تمكين المرأة (WEPs) بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

الوكيل الإخباري- نظّمت شركة زين الأردن بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) جلسة حوارية حول مبادئ تمكين المرأة (WEPs) في بيئة العمل، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطبيق هذه المبادئ لدعم بيئة عمل شاملة ومتنوعة تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأُقيمت الجلسة في المقر الرئيسي لشركة زين الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني، وافتتحها ممثّل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بيرنيات، وترأستها أخصائية ملف التمكين الاقتصادي للمرأة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة هزار عصفورة، وشارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد نادية السعيد، ومدير المشاريع في المجلس الوطني لشؤون الأسرة؛ الدكتور هيثم الزعبي، ومدير مستشفى الاستقلال الدكتور مؤيد عمر.



واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، خلال الجلسة المبادرات والسياسات التي تعتمدها زين لتحقيق التوازن والشمول والمساواة بين الجنسين، منها سياسة الأجور المتساوية والتي تعتمد على الكفاءة والأداء دون النظر إلى الجنس، وإطلاقها لمبادرة التوظيف الأعمى “Blind Hiring” عام 2019 لضمان تعيين الكفاءات بناءً على القدرات والخبرات فقط لتعزيز الشفافية والتنوع والشمول، والمساهمة بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، كما أضاف الجاسم أنه على صعيد الأقسام التقنية، تقلّصت الفجوة بين الجنسين، حيث ارتفعت نسبة تمثيل الإناث بشكل ملحوظ العام الحالي.



وسلّط الجاسم الضوء على تجربة زين الرائدة في إنشاء حضانة أطفال داخلية لموظفيها، التي تأسست في العام 2000، مشيراً إلى أثرها الكبير في تحسين الأداء الوظيفي وتعزيز الرضا الوظيفي، ودورها في تمكين الأمهات العاملات من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، كما بيّن الجاسم التأثير الإيجابي لهذه المبادرة على معدلات الاحتفاظ بالموظفات، حيث بلغت نسبة الاحتفاظ بالنساء العاملات في زين 83%، فيما وصلت نسبة العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة إلى 100%، كما توفر زين إجازة أمومة مدفوعة لمدة 120 يوماً مع خيارات عمل مرنة للأمهات والعمل عن بُعد، وإجازة أبوّة لمدة 5 أيام.



كما أكد الجاسم الاهتمام الكبير الذي توليه زين لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عبر برنامجها "We Able" الذي كانت قد أطلقته في العام 2019، مما أدى إلى رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة خلال الخمسة أعوام الأخيرة، وأشار إلى اهتمام الشركة الكبير في مجال دعم الصحة النفسية للموظفين لديها، حيث أطلقت الشركة برنامج "Be Well" عام 2020، والذي يوفر جلسات استشارية شهرية وأنشطة لتعزيز الصحة النفسية بالتعاون مع مركز الاستشارات الكويتي، فضلاً عن اعتماد موظفين كمساعدين للصحة النفسية.