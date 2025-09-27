"زين فايبر" يصل المفرق بتقنية اتصال وسرعة غير مسبوقة

وسيتمكّن أهالي المفرق من خوض تجربة استثنائية مع إنترنت فائق السرعة والاستفادة من العروض المميزة لـ "زين فايبر" ابتداءً من 18 ديناراً شهرياً فقط، مع سرعات فائقة تبدأ من 250 ميجابِت بالثانية وصولاً إلى 2000 ميجابِت بالثانية، مع باقة واسعة من المزايا تشمل أجهزة راوتر منزلي وموسعات الشبكة بتقنية WiFi 6، واشتراك “TOD” للاستمتاع بمشاهدة أبرز الأحداث الرياضية، وجهاز MiFi بسعة 100 جيجابايت بأسعار رمزية تبدأ من 1 دينار شهرياً، إلى جانب إمكانية الاشتراك بخدمات إضافية مثل static IP، وخدمة المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (Voice Over IP -VOIP)، بالإضافة إلى تقنية الفايبر لكل غرفة “Fiber – to – the - Room” الأحدث التي تمنح تغطية فائقة داخل جميع الغرف في المنازل ذات المساحات الكبيرة لضمان أفضل تجربة اتصال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام زين بتوسيع نطاق شبكة "زين فايبر" وتعزيز البنية التحتية للاتصالات في المملكة، بما يسهم في دعم جهود التحوّل الرقمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تمكين الأفراد والشركات والمؤسسات في محافظة المفرق من الاستفادة من حلول رقمية متطورة تعزز من إنتاجيتهم وتلبّي تطلعاتهم، كما يهدف هذا التوسّع إلى تحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية عبر تزويدهم بخدمات إنترنت حديثة تمكّنهم من التعلّم عن بُعد، والعمل من المنزل، والاستمتاع بأفضل تجربة للبث المباشر والألعاب الإلكترونية بجودة عالية وسرعة فائقة واتصال ثابت دون انقطاع.
وتعتزم زين مواصلة توسيع خدمات "زين فايبر" لتشمل المزيد من البلديات والمناطق في محافظة المفرق وباقي محافظات المملكة خلال المراحل القادمة، لتمنح مشتركيها تجربة اتصال استثنائية تواكب التطور التكنولوجي العالمي.
ويمكن للراغبين بالاشتراك بخدمة "زين فايبر" زيارة متجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com)، أو زيارة أقرب معرض من معارض زين المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
