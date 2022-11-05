زين والتدريب المهني تباشران الدورة التدريبية المجانية السابعة على تكنولوجيا الفايبر

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة زين وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني الدورة التدريبية المجانية السابعة على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، بعد اختتام الدورة السادسة،في مركز زين الكائن في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بمحافظة الزرقاء.

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وتطلق شركة زين على مدار العام دورات تدريبية المجانية على تكنولوجيا الفايبر في مركزها الذي تم افتتاحه في العام 2020، بهدف تزويد وتسليح الشباب بالمهارات اللازمة التي تخوّلهم دخول سوق العمل، وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وتشجيعهم على التوجّه نحو التدريب المهني والتقني لرفد السوق بالمهارات المطلوبة, لا سيما مع التطور الكبير للأعمال المهنية والتقنية والطلب المتزايد الذي تشهده في السوق وبمختلف المجالات، كما تأتي هذه الخطوة من جانب زين تماشياً مع الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في مختلف عملياتها وبرامجها ومبادراتها.



وتشتمل الدورات في مركز زين للتدريب على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر) على تدريب عملي ونظري بواقع 150 ساعة تدريبية، يكتسب خلالها المُتدرّبون المعلومات النظرية والعملية والأدائية المطلوبة لتأهيلهم للعمل في قطاع الاتصالات والشركات العاملة في مجال شبكات الألياف الضوئية، حيث يستعرض المتدربون كافة مراحل التمديدات لشبكات الألياف الضوئية (الفايبر) بدءاً من مركز الأجهزة ووصولاً إلى منزل المشترك، بالإضافة إلى تدريبهم على تتبع الأعطال ومعالجة أي قطع أو خلل قد يحدث في شبكة الفايبر، ليكونوا جاهزين للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم من المركز، حيث تقوم شركة زين بتشبيك خريجي مركزها مع الشركات العاملة في مجال تقنية الألياف الضوئية، لمساعدتهم على دخول سوق العمل والحصول على فرص وظيفية مباشرة بعد تخرجهم.