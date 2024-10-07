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سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تحتفي بالتقنية والإبداع في هاتفي Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 مع عمل تحفة إعلانية خارجية مميزة بالتعاون مع الفنان يزن مسمار

jj
سامسونج
الإثنين، 07-10-2024 01:57 م

الوكيل الإخباري-   بعد الإطلاق المحلي الناجح في الأردن، نفذت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عملاً فنياً مبتكراً يجمع بين التقنية المتطورة والفن العصري ثلاثي الأبعاد مع فن الجرافيتي، كما يجسد حدود الإنتاج والإبداع والتعبير عن الذات اللامحدود التي توفرها هواتف سلسلة Galaxy Z الجديدة القابلة للطي، متضمنة كل من الهاتفين الجديدين كلياً، هاتف Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6، وذلك على أرض مركز تراكس الترفيهي.

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وعبر رسم فني مبهر بريشة فنان الجرافيتي الأردني يزن مِسمار، تعلوه تحفة إعلانية خارجية مجسمة تحاكي بتصميمها ثلاثي الأبعاد هاتفي Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6، وتحديداً من حيث آلية طيهما، يمكن استكشاف مدى مرونة الهاتفين الأنحف والأخف وزناً على الإطلاق، وتعدد استخداماتهما التي تتفتح معها أبواب الرفاهية وتتعزز الإنتاجية أكثر من أي وقت.


ومن خلال دمج العديد من العناصر الفنية مع التكنولوجيا، سيكون بإمكان زوار المركز التعرف وضمن تجربة مبتكرة على أهم مزايا الهاتفين التي دشنت سامسونج إلكترونيكس معهما فصلاً جديداً لتقنيات Galaxy AI، حيث الإنتاجية الأكبر في هاتف Galaxy Z Fold6 الذي يعد جهازاً لوحياً أنيقاً، والذي رفع مستوى التواصل واللعب والعمل والتعلم، كما أصبح إنشاء المحتوى باستخدامه عملية أكثر سلاسة وتلقائية بفضل الشاشة الكبيرة المحسنة ومجموعة الميزات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أداء قوي مجتمعاً مع إمكانيات S Pen الشهيرة، مقابل التجارب الفريدة المخصصة بالكامل للمستخدم في هاتف Galaxy Z Flip6 المناسب للاستخدام اليومي، بفضل مجموعة من ميزات التخصيص والإبداع الجديدة بفضل شاشة FlexWindow التي تقدم أكثر تجارب التصوير تنوعاً مع خلفيات إبداعية وأخرى واقعية، بالإضافة لميزات الوصول السريع لمجموعة متنوعة من المعلومات دون فتح الجهاز، ودون القلق بشأن عمر البطارية.


وإلى جانب ذلك، يعرض العمل الفني مجسماً لساعة Galaxy Watch القابلة للارتداء، والتي تتكامل بشكل مذهل مع أي من الهاتفين، مما ينتقل بتجربة المستخدم اليومية إلى مستويات أكثر تقدماً.
ويعتبر هذ العمل الفني بمثابة خطوة تبرز فلسفة سامسونج في الجمع بين الإرث والأصالة والتطور، مسلطاً الضوء على الكيفية التي يمكن للتقنية فيها أن تكون وسيلة للتعبير الفني والإبداعي، وهو ما يعكس رؤية سامسونج في تقديم حلول ذكية تواكب نمط حياة المستخدمين العصرية وتعزز تجربتهم، كما أنه يعد مبادرة تؤكد على دعم الشركة للإبداع المحلي، وحرصها على الارتقاء بالمشهد الفني والثقافي في عمّان، حيث يمكن لزوار المركز الاستمتاع بعرض فني فريد خاصة في ساعات المساء التي سيتم خلالها إضاءة العمل بما يضفي بعداً جمالياً إضافياً.


وتدعو سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي التي تؤكد من خلال عملها الفني على ريادتها للاتجاهات المعاصرة في التكنولوجيا والفن على حد سواء، زبائنها وأبناء المجتمع للاستمتاع بهذا العرض، وللاستفادة من المزايا الخلاقة التي يقدمها الهاتفين الذين يمكن شراؤهما من أي من معارض الشركة أو معارض وكلائها وموزعيها المنتشرة في أنحاء المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore.

 
gnews

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