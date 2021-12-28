سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي ترعى فعاليات مهرجان Feel South Korea 2021

الوكيل الاخباري - أعلنت "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن رعايتها لفعاليات مهرجان “Feel South Korea 2021” الذي سيقام يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر كانون الأول الجاري في هنجر جاليري راس العين، وذلك إلى جانب عدد من الرعاة من الشركات المحلية والعالمية.



وتأتي رعاية الشركة التي تعود جذورها لكوريا، لهذا المهرجان، انطلاقاً من جهودها المستمرة للتعريف بالثقافة الكورية في الأردن، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه هذه الثقافة تصاعداً كبيراً في شعبيتها؛ إذ أنها تسعى لنقل الإبداعات الكورية بما لا يقتصر على الصعيد التكنولوجي، وذلك من خلال دعمها المتواصل للفعاليات والنشاطات التي تنظمها رابطة محبي الفن الكوري في الأردن“Jordan K-Pop Lovers”.

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هذا وتشتمل فعاليات المهرجان التي تراعي الإجراءات الاحترازية، والتي سيسمح بالمشاركة فيها من قبل الحضور على 5 مجموعات ضمن أوقات محددة لكل مجموعة، على ورشة لتعليم الرقص على أنغام الموسيقى والأغاني الكورية، ومسابقة الرقص، يتبعها مسابقة “Squid Game”، وفقرة غناء الكاريوكي. كذلك، سيكون بإمكان الحضور في المهرجان الذي يعتبر بمثابة يوم مفتوح، الاستمتاع بالتقاط صور تذكارية في الكشك الخاص بالتصوير والمجهز بخلفيات مستمدة من الثقافة الكورية، والاستمتاع أيضاً بمشاهدة عرض لرياضة التايكوندو، كما سيكون بإمكانهم تجربة أنواع من المأكولات التقليدية الكورية التي ستتوفر في قسم المأكولات.



وفي إطار رعايتها للمهرجان، تقيم سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي جناحاً مميّزاً خاصاً بها ضمنه، لتمكّن زوّار الجناح من التعرف عن كثب على أحدث سلسلة هواتفGalaxy Z التي تشتمل على هواتف Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip3، اللذين ينتميان إلى فئة الهواتف الذكية الاستثنائية القابلة للطي، ولتقدم لهم لمحة وافية حول مجموعة من مزايا وخصائص الهواتف ومنحهم فرصة تجربتها واكتشاف إمكاناتها الهائلة المصممة مع ابتكارات مميزة لتوفير طرق جديدة وفريدة للعمل والمشاهدة واللعب، بفضل قدرتهما على التعامل مع المهام المتعددة بأداء عالٍ وبمستوى غير مسبوق.