سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق ثلاجة الفريزر العلوي من فئة Bespoke في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" ثلاجة الفريز العلوي من فئة Bespoke في الأردن بلون أسود زجاجي جذاب، والتي يمكنهم شراؤها عبر كافة نقاط البيع التابعة لها في المملكة، والمتضمنة جميع معارضها ومعارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة، ومن خلال متجر سامسونج الإلكتروني "E-Store" الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط : Bespoke

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وتتميز ثلاجة الفريزر العلوي من فئة Bespoke في الأردن بتصميمها المعياري الأنيق، ولونها الأسود الزجاجي الذي يناسب مختلف المطابخ بتنوع تصميماتها ومساحاتها، وبالتالي إضفاء لمسة جمالية، فضلاً عن تجهيزها بأحدث التقنيات التي توفرها منصة SmartThings، والتي تشمل ضبط الطاقة بالذكاء الاصطناعي (AI Energy Mode) و (Optimal Fresh+)و(SpaceMax)، والتي تسهم في الحفاظ على نضارة الأطعمة وتسهيل تخزينها ضمن عملية باتت مريحة وفعالة ومرنة، بالإضافة لتوفير الطاقة.



وتأتي الثلاجة مع باب مسطح عصري يمتاز بالبساطة والأناقة بملمس زجاجي، مع مقابض مخفية ومريحة، حيث لا تكون بارزة ولا تعيق المساحة من حولها.

وتعد الثلاجة خياراً مثالياً لترشيد استهلاك الطاقة؛ حيث أن ضبط الطاقة بالذكاء الاصطناعي يسمح بتتبع أنماط الاستخدام واستهلاك الطاقة، وتحليل البيانات، مع إمكانية الاطلاع على تقديرات تكلفة الاستهلاك وإحصائيات الاستخدام يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، ومن ثم تقديم مقترحات فعالة للمستخدم لوضع أهداف تتعلق بالاستهلاك وتعزيز الترشيد، وذلك عبر تطبيق SmartThings، الذي يقوم أيضاً بتنبيه المستخدم لاحقاً في حال تجاوز أهدافه للتحول إلى وضع الطاقة المعزز بالذكاء الاصطناعي وتقليل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 7%.



وتقدم الثلاجة للمستخدم ميزة التمتع بالأطعمة طازجة مع الحفاظ على نكهتها لأطول فترة ممكنة مع تقنية وحجرة (Optimal Fresh+) التي تتيح 4 وضعيات للتبريد بمستوى يصل إلى ضعف التبريد القياسي في الثلاجات التقليدية، مشتملة على: وضع الثلاجة، ووضع اللحوم والأسماك، ووضع التجميد اللطيف، ووضع التبريد القوي، وهي التي يمكن التحكم بكل منها على حدة، لتخزين أنواع الطعام المختلفة بكفاءة وبمرونة وبمنتهى البساطة والملاءمة للاستهلاك.

ومع مساحتها الداخلية الأكبر التي تأتي بسعة تخزين تزيد على 20 لتراً عن الطرز السابقة، مع الاستغناء عن الحجم الخارجي الإضافي في تصميمها، فإن المستخدم سيتمتع بمزيد من المرونة من حيث كمية الطعام التي يمكنه الاحتفاظ بها طازجة في وقت واحد.

أما تقنية SpaceMax) التي توظف عازلاً عالياً من اليوريثان لجعل جدران الثلاجة أكثر نحافة دون التأثير على كفاءة الطاقة، فتتيح مساحة أكبر من الأدراج والأرفف للأطعمة من مختلف الأشكال والأحجام، إلى جانب الحفاظ على المظهر الأنيق والمبسط لتصميمها.



ويمكن للمستخدم رفع مستوى الاستفادة من الثلاجة والوظائف التي يمكن تأديتها عبر تطبيق SmartThings المتصل، والذي يمنحه إمكانية التحكم في بيئة منزله وتعديلها وفقاً لاحتياجاته مع ربط كافة أجهزته معاً، بما في ذلك تقليل استخدام الطاقة عن طريق تحسين سرعة الضاغط وتشغيله وضبط درجة حرارة الثلاجة وغيرها الكثير.