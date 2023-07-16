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الأحد، 16-07-2023 04:31 م

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق حملة الطلب المسبق على التشكيلة الجديدة من أجهزة تلفاز OLED لعام 2023 مع هدايا مميزة وقيمة

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الوكيل الإخباري - مواصلة منها لحملات عروض الصيف، أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن انطلاق حملتها للطلب المسبق لأجهزة تلفازها الذكية OLED بدقة 4K من تشكيلتها للعام 2023، وذلك عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore على الرابط: TV Pre-Order | سامسونج المشرق العربي (samsung.com)، أو عبر معارض موزعيها ووكلائها الرسميين ونقاط البيع المعتمدة في المملكة، معززة بالعديد من المزايا والهدايا المتنوعة، والتي تقدم المزيد من القيمة على التجربة الترفيهية التي سيتمتع المشترون بها.

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وتقدم الشركة في إطار الحملة التي تستمر حتى يوم الخميس الموافق للسابع والعشرين من شهر تموز الجاري، أو حتى نفاد الكمية، لكل من يقوم بإجراء الطلب المسبق على جهاز تلفاز OLED قياس 77 بوصة، هدية تصل قيمتها إلى 779 ديناراً أردنياً، متمثلة بجهاز تلفاز The Sero قياس 43 بوصة.

 

أما من يقوم بحجز جهاز تلفاز OLED قياس 65 بوصة، فسيحصل على هدية تصل قيمتها إلى 579 ديناراً أردنياً، متمثلة بجهاز تلفاز QLED قياس 55 بوصة. ولكل من يقوم بحجز جهاز تلفاز OLED قياس 55 بوصة، فستهدي الشركة هدية تصل قيمتها إلى 379 ديناراً أردنياً، متمثلة بجهاز تلفاز Crystal UHD قياس 50 بوصة.


وتأتي هذه الهدايا المقدمة مع جميع الموديلات، معززة باشتراك مجاني لمدة 6 أشهر على منصة TOD، وضمان إضافي لمدة عام كامل، إلى جانب +4 أضعاف نقاط المكافآت لدى الشركة والتي يمكن الاستفادة منها واستبدالها من خلال المتجر الإلكتروني، هذا فضلاً عن التوصيل المجاني، وإمكانية الاستفادة من خيارات التقسيط المتاحة حتى 24 شهراً دون فوائد عبر شبكة من البنوك المحددة التي يتم التعاون معها ضمن الحملة.


وتعبر هذه الحملة من الشركة عن حرصها على تمكين زبائنها من اقتناء أحدث ما تقدمه علامة "سامسونج" من أجهزة التلفاز التي لا تزال تحافظ على ريادة صناعتها وسوقها منذ 17 عاماً، قبل غيرهم، ومنحهم الفرصة للاستمتاع بحظات مشاهدة وأوقات ترفيه منزلي ترتقي بنمط حياتهم، في الوقت الذي تتيح لهم فيه إمكانية اختبار مجموعة جديدة من القدرات والفرص التي تساعدهم في تخصيص تجاربهم على نحو أفضل، وبما يتناسب مع شخصياتهم وأذواقهم واهتماماتهم.


وتتميز أجهزة تلفاز OLED من سامسونج من التشكيلة الجديدة بما تقدمه من درجات عميقة من الأسود، والظلال الناصعة من الأبيض البراق، والألوان الزاهية، مع سطوع لا مثيل له لصورة فائقة الجودة، المعزز بصوت مذهل متعدد الأبعاد، وتصميم أنيق فائق النحافة والانسيابية، إلى جانب قدراتها الوظيفية القوية التي تعزز متعة المشاهدة وممارسة الألعاب.

 




 

 


 

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