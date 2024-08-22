"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تقدم خصومات هائلة على أجهزة التلفاز الذكية مع خصم حصري إضافي وهدايا مميزة

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الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة "ألوان صيفك أحلى مع سامسونج"، لتقدم من خلالها خصومات هائلة تصل لغاية 33% على تشكيلة مختارة من أجهزة التلفاز الذكية التي تشمل أجهزة تلفاز Ultra HD، وQLED، وNeo QLED 8K، وNeo QLED 4K، وOLED، وThe Frame لدى الشراء من أي من معارضها أو معارض وكلائها وموزعيها، إلى جانب خصومات تصل لغاية 29% معززة بخصم إضافي بنسبة 10% حصرية فور تسجيل الدخول وطلب الشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore. اضافة اعلان



وفي إطار الحملة سيكون بإمكان كل مشترٍ سواء عبر المعارض أو المتجر الإلكتروني، التمتع بالعديد من الهدايا المميزة من الأجهزة الصوتية بما فيها أجهزة الصوت من سلسلة Q، وسلسلة C، وجهاز Music Frame، بالإضافة للمكبرات الصوتية MX، وذلك وفقاً للتلفاز الذي يتم شراؤه، هذا إلى جانب الاستفادة من الضمان الإضافي لمدة عام كامل، ومن خيارات التقسيط لغاية 24 شهراً بفائدة 0% بطرق دفع ميسرة، فضلاً عن التوصيل والتركيب المجاني، مع الاستفادة من 8 أضعاف نقاط المكافآت التي يمكن استبدالها لدى الشركة عند الشراء إلكترونياً.

وإذ تسهل الحملة على عشاق التكنولوجيا اقتناء أفضل أجهزة التلفاز التي تواصل "سامسونج" ريادتها عالمياً منذ 18 عاماً، فإن مشترو أجهزة تلفاز Neo QLED 8K وNeo QLED 4K، المرشِّدة للطاقة مع وضع توفير الطاقة المعزز بالذكاء الاصطناعي، سيتمكنون من التمتع بمستوى صوت وصورة لا يضاهى، في ظل إمكانية الارتقاء المعزز بالذكاء الاصطناعي بكل لحظة مشاهدة ولعب لتصبح أعمق وأكثر تميزاً، وبث الصوت متعدد الأبعاد من جميع زوايا الشاشة بالاعتماد على تتبع موقع الأجسام، والذي تتيحه تقنيةDolby Atmos® ، مع الاستمتاع بأشكال مختلفة من المحتوى في نفس الوقت مع ميزة Multi View.

أما أولئك الذين يختارون تلفاز OLED فسيتمتعون بما يقدمه من درجات الأسود العميقة، وظلال الأبيض البراق، والألوان الزاهية، مع سطوع لا مثيل له لصورة فائقة الجودة، ومعززة بصوت مذهل متعدد الأبعاد، وتصميم أنيق فائق النحافة والانسيابية، إلى جانب القدرات الوظيفية القوية التي تعزز متعة المشاهدة وممارسة الألعاب، فيما سيتمتع مشترو أجهزة The Frame بالتصميم الذي يتميّز بخصائص تجمع العناصر الفنية والتكنولوجية المبتكرة؛ والذي يمزج بين تقنية QLED التي تقدم أفضل صورة بدقة 4K مع انعكاس أقل، والتصميم الفني الذي يضفي جمالية على المكان بفضل القدرة على الاندماج مع الحائط ليبدو كإطار صورة، والحواف القابلة للتخصيص، والتي تتناسب مع أي مساحة، والحامل القابل لضبط ارتفاعه، ليقدم تجربة مشاهدة وترفيه غامرة، وليعيد تعريف التصميم الداخلي لبيئة المعيشة المنزلية، مع العديد من الوظائف الاستثنائية.

أما تلفاز QLED، فسيقدم للمشترين تجربة مشاهدة واقعية ودقيقة ضمن جهاز أنيق ونحيف أكثر من أي وقت مضى، مع أفضل صورة على الإطلاق بفضل الألوان الذكية والساطعة مع تكنولوجيا Quantum Dot التي تلتقط الضوء وتحوله إلى ألوان أخاذة، ومع القدرة على تحسين درجة اللون الخلفي لتتناسب مع المحتوى الذي يمكن مشاهدة أشكال مختلفة منه في نفس الوقت مع ميزة Multi View، بينما يقدم تلفاز Ultra HD لمشتريه ألواناً فائقة الوضوح وأقرب إلى الواقع على أنحف تصميم لدى "سامسونج"، وأصواتاً تكيفية تتبع الحدث وتبث بتزامن تام بين التلفاز وجهاز الصوت.

وتأتي الحملة التي تستمر حتى 30 أيلول المقبل، والتي تطل الشركة عبرها على زبائنها بعروضها الاستثنائية على أجهزة الترفيه المنزلي، بهدف منحهم الفرصة لقضاء أوقات نوعية من داخل منازلهم، بعيداً عن حرارة الصيف في الأماكن الخارجية، بالاستفادة من تقنية هذه الأجهزة المتطورة وميزاتها الفريدة التي ترتقي بمستوى المتعة وجودة الحياة، بما فيها الوصول لقائمة كبيرة من المحتوى وسهولة تنظيمه، والاتصال والتحكم بمختلف الأجهزة المنزلية الذكية ممن خلال تطبيق SmartThings المدمج.



