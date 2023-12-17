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الأحد، 17-12-2023 04:05 م

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تلتقي الإعلاميين المتخصصين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات الأردني

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الوكيل الإخباري - التقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، حشداً من ممثلي مختلف المؤسسات الإعلامية من المتخصصين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وذلك ضمن فعالية أقامتها مؤخراً وحضرها عدد من المدعوين الضيوف وكبار الشخصيات، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركة وموظفيها.اضافة اعلان

وتعكس "سامسونج" من خلال هذه الفعالية، حرصها على تعزيز التواصل الإيجابي والهادف مع الإعلاميين الأردنيين، وعلى التعبير عن تقديرها الكبير لهم على الوقوف الدائم على مستجداتها إلى جانب مساندتها بتعزيز الوعي حول هذه المستجدات ونقل رسائل الشركة للمستهلكين والمساهمة في إنجاح فعالياتها التقنية والمجتمعية.
هذا وتضمنت الفعالية العديد من الفقرات التي استهلت بمناقشة واقع السوق الأردنية، والتباحث حول احتياجات المستهلكين ضمنها مما يرتبط بأعمال ومنتجات وحلول علامة "سامسونج". وقد شهدت الفعالية استعراضاً لجهود الشركة خلال العام 2023 و لأبرز التقنيات والمنتجات المبتكرة من "سامسونج"، والتي تم رفد السوق بها ووضعها في متناول الزبائن والمستهلكين، و أهمها تقنية SmartThings التي أسهمت في تسهيل تفاصيل حياة المستخدمين وجعلها أكثر راحة ومرونة، مختتمة بمأدبة غداء تكريمية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس قسم التسويق المؤسسي لدى شركة "سامسونج الكترونيكس المشرق العربي"، محمد العبدالله: لقد كان الدعم المستمر الذي تقدمه وسائل الإعلام المحلية التي نعتبرها شريكة مهمة لنا في رحلتنا نحو الابتكار والنمو في الأردن، القوة الدافعة وراء نجاحنا، في ظل الأهمية التي تشكلها السوق الأردنية بالنسبة لعلامة سامسونج."
وأضاف العبدالله: "بينما ننظر إلى الإنجازات التي تحققت في عام 2023، فإننا متحمسون للمستقبل؛ حيث سنواصل العمل على نفس النهج لمواصلة خلق تجارب جديدة ترتقي بجودة حياة الزبائن في المملكة وتضفي عليها المزيد من القيمة الحياتية والتكنولوجية، وذلك من خلال التقنيات والمنتجات المتطورة التي تترجم رؤية سامسونج لعالم متصل وأكثر ذكاء، بالاعتماد على مفاهيم الاستدامة والاتصال الفعال والتصميم. نتطلع للسير قدماً نحو العام الجديد مع خطط تضمن لنا مواصلة وضع بصمتنا وبصمة علامة سامسونج في منازل وحياة الأردنيين، وضمن الاقتصاد والمجتمع، معولين على دعم شركائنا في العمل والنجاح وعلى رأسهم أعضاء القطاع الإعلامي."

 




 

 


 

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