سامسونج ترسي قواعد جديدة مع جالكسي Tab S8.. الجهاز اللوحي الأكبر والأكثر جرأة وتنوعاً حتى الآن

الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات مؤخراً عن سلسلتها الجديدة جالكسي Tab S8 التي تضم Tab S8 و S8+، وأول جهاز لوحي Tab S8 Ultra في التشكيلة الجديدة، مع أكبر شاشة عرض وأقوى أداء ضمن سلسلة جالكسي Tab S على الإطلاق.

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ويتم الجمع من خلال هذه المجموعة الجديدة بين الأجهزة المتطورة وميزات الإنتاجية المتميزة والمنظومة السلسة التي يعتمد عليها مستخدمو جالكسي في وحدة إنتاجية واحدة محمولة، وتم تصميمها لتكون رفيقك المثالي في عالم يعتمد دائماً على الفيديو في المقام الأول. وتوفر لك سلسلة جالكسيTab S8 الحرية والمرونة التي تستحقها للعمل واللعب في أي مكان،وعلى نحو لم يسبق له مثيل.



وبما أننا نعتمد على الأجهزة اللوحية لإجراء مكالمات الفيديو والبث المباشر أكثر من أي وقت مضى، يوفر جهاز جالكسيTab S8 تجربة مؤتمرات فيديو محسّنة، مع كاميرات أمامية فائقة الاتساع، والإعداد القائم على ثلاثة ميكروفونات، وتقنية التأطير التلقائي الذكية للارتقاء إلى مستوى تجربة مكالمات الفيديو الاحترافية.

لذا .. فإنه يوفر إمكانات ثورية للقيام بالمهام المتعددة مع نظام "ويندوز" متعدد الأنشطة المحسن ونظامDeXمن سامسونج، إلى جانب ضمان المشاركة الآمنة والسهلة للملفات، مع إمكانية المشاركة والسريعة المحمية بكلمة مرور، والوصول إلى إنتاجية قوية مع معالج 4 نانومتر الجديد فائق السرعة، وقلم S Penللعمل بطريقة سلسة أكثر سلاسة.

وتكون جميع هذه المزايا ضمن هيكل مصنوع من معدن الألمنيوم المقوى من نوعArmor Aluminum لسهولة الحمل، وتعزيز تجربة هاتفك المحمول بشكل أكبر.وتعمل السلسلة ذاتها مع منظومتك الكاملة من أجهزة جالكسي، مع الاستفادة من الميزات مثل Second Screen وBuds Auto Switch.



وقال تي إم روه، الرئيس ومدير وحدة الأعمال MX Business في سامسونج للإلكتروٍنيات: "بما أننا نعتمد بشكل أكبر على مقاطع الفيديو للتواصل الدائم والترفيه، ندرك أن الميزة الأهم للجهاز اللوحي تتمثل في شاشته الكبيرة وسهولة حمله. لذا فقد عملنا طوال سنوات من الابتكار في تجارب الأجهزة المحمولة لتحسين سلسلة جالكسي Tab S8، وتعزيز إمكانات الجهاز اللوحي مع أول جهاز جالكسيTab S8 Ultra".





وسّع آفاق عالمك مع أول جهاز جالكسي Tab S8 Ultra

يقدم لك هذا الجهاز تجربة كمبيوتر لوحي متميزة وفريدة من نوعها. وبفضل شاشة Super AMOLED الواسعة من مقاس 14.6 بوصة، ومعدل التحديث البالغ 120 هرتز، يتميز أيضاً بوجود إطار Galaxy Tab الأقل سمكاً على الإطلاق والبالغ 6.3 ميليمتر، للحصول على أقصى نسبة للشاشة إلى الهيكل لضمان تجربة غامرة.

وتوجد شاشته الرائعة في أنحف وأخف وأقوى هيكل تم التوصل إليه حتى الآن، وتكون محمية بإطار Armor Aluminium المقاوم للخدش بنسبة تزيد عن 30%، وأقل عرضة للانحناء بنسبة 40% مقارنة بجهاز جالكسيTab S7. ولتوفير أفضل التقنيات التي يمكنك اصطحابها في أي مكان تقريباً، فقد تم تصميم Tab S8 Ultraلتمكنك منالتفاعل تماماً مع كل فيديو وفيلم ولعبة، وغير ذلك من الأنشطة التي تود القيام بها في أثناء التنقل.



ويأتي Tab S8 Ultraمزوداً بكاميرات أمامية مزدوجة قوية بدقة 12 ميجابكسل، ويعمل الجهاز أيضاً على تحويل تجربة مكالمات الفيديو بجودة فيديو احترافية بدقة 4Kوتتوافق الأجهزة المتقدمة مع البرامج بتقنية الإطار التلقائي من سامسونج لتتيح لك البقاء في وضع التركيز تلقائياً أثناء المكالمة، بينما تقوم أيضاً بالتكبير أو التصغير لدعوة مشاركين جدد عند انضمامهم إليك.

وستظهر أيضاً بمنتهى الوضوح بفضل ثلاثة ميكروفونات دقيقة تستخدم تقنية الحد من الضوضاء المتقدمة لمنع وصول الأصوات غير المرغوب فيها في الخلفية. وتضمن السمات الرباعية المعززة بتكنولوجياDolby Atmos في جميع طرز جالكسيTab S8 الثلاثة ظهور كل شي بشكل مذهل، بتفاصيل ووضوح بأعلى مستويات الحيوية.







العمل واللعب والتواصل بمستويات غير معهودة

سواء كنت ترغب في استكشاف مهاراتك الفنية، أو الانغماس في الألعاب الديناميكية بدون تأخير، أو حتى القيام بمهام متعددة بسهولة، فإن سلسلة جالكسيTab S8تعد الأمثل لتلبية احتياجاتك.

وتأتي مزودة بأول شريحة 4 نانومتر، أسرع معالج على الإطلاق يستخدم في جهاز لوحي يحمل اسم جالكسي،ويشتمل جهازا جالكسي Tab S8 و S8+أيضاً ذاكرة وصول عشوائي كبيرة ومساحة تخزينية كافية لأي مهمة. وإذا كنت بحاجة إلى المزيد، فإن Tab S8 Ultraيوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي،و 512 جيجابايت من السعة التخزينية.

وتوفر جميع الطرز الثلاثة مساحة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD اختيارية.



وتعد سلسلة جالكسي Tab S8 أيضاً أول جهاز لوحي من سامسونج يدعم شبكةWi-Fi 6E، حيث يوفر ما يصل إلى ضعف النطاق الترددي والسرعة القصوى لشبكة Wi-Fi 6، يضاف إليها جودة الشبكة المحسّنة التي لن تشعر معهابالقلق بشأن الاتصالات الضعيفة. وفضلاً عن ذلك، يمكنك مشاركة المحتوى بلمحة عين باستخدام هاتف جالكسي من الجيل الخامس الآمن وفائق السرعة سواء كان ذلك للاتصال عن بُعد أو لتفقد البريد الوارد أثناء التنقل، ويمكن لجودة الشبكة المحسّنة أن تخفف بعض الضغوط الناجمة عن نقاط الربط الضعيفة.



وعندما تستخدم جالكسي Tab S8، ستكون دائماً على استعداد للعمل، لأنك ستحظى بالدعم ببطارية ذكية تدوم طوال اليوم، وتدعم ساعات من تشغيل الفيديو عندما تكون في منتصف فيلم سينمائي. وتدعم هذه البطارية الشحن فائق السرعة 45 واط، والذي يمكنه أن يعيدك إلى المستوى الكامل 100% في 80 دقيقة. وإذا كانت أجهزتك الأخرى بحاجة إلى تعزيز الطاقة أثناء التنقل، فما عليك سوى توصيل جهاز جالكسي Tab S8 بهاتف جالكسيS22الذكي باستخدام كابل USB-C، لتتضاعف بطارية الجهاز اللوحي سريعة الشحن المذهلة كشاحن محمول.



ويأتي كل من Tab S8 Ultra و Tab S8+ مع قلم S Pen جديد ومحسّن يستخدم خوارزمية تنبؤ لضمان زمن انتقال منخفض للغاية، ما يوفر تجربة كتابة مذهلة تحاكي انزلاق القلم على الورق. وفي بادرة تعد الأولى، يمكن للشراكة الحصرية التي جمعت سامسونج مع Clip Studio Paint تحويل هاتفك الذكي إلى لوحة ألوان رقمية، وقلم S Pen إلى فرشاة رسم، وشاشة سامسونج Tab S8 الواسعة إلى لوحة للرسم أو الكتابة. ويمكنك تخصيص الأدوات واختيار خيارات الفرشاة، وحتى تحديد ألوان واقعية زاهية من الصور الملتقطة من خلال تزامن هاتفك.



ومن شأن إمكانات التسجيل بدقة4K الجديدة لجهاز جالكسيTab S8 Ultraأن تتيح لك التقاط مقاطع فيديو واضحة ولافتةللنظر باستخدام الكاميراتبن الخلفية والأمامية فائقة الاتساع. ويستطيع مطورو المحتوى والقائمون على بثه تسجيل البرامج التعليمية وممارسة الألعاب عبر الإنترنت من دون عناء، وذلك باستخدام مقاطع فيديو سيلفي قابلة للتخصيص تم تضمينها الآن في مسجل الشاشة من سامسونج. ومع توفير أداة التحرير الأولى من LumaFusion التي ستطرح قريباً على جالكسي، ستتمكن قريباً من استخدام جالكسي Tab S8 و S Pen لإجراء تعديلات دقيقة على مقاطع الفيديو بدقة 4K.



أما شاشة جالكسي Tab S8 Ultra الواسعة،فإنها تجعل من السهل أيضاً تقسيم الشاشة إلى نوافذ متعددة يمكن تغيير حجمها، حتى تتمكن من القيام بمهام متعددة،من دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. ويمكنك استقاء الإلهام، والبحث في المواقع الشبكية، وإدراج التعليقاتعلى شرائح العروض التقديمية، ويأتي كل ذلك في عرض واحد.



وتلعب الأجهزة اللوحية أيضاً دوراً مهماً في إبقائك على اتصال بالآخرين. ودخلت سامسونج في شراكة مع غوغل من أجل إجراء مكالمات فيديو أفضل وتجارب مشاركة مباشرة من خلال تطبيق Google Duo، بحيث يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائك على اليوتيوب، أو مشاركة متصفحك للمساعدة في التخطيط للقائك التالي، أو تطوير أفكار إبداعية باستخدام JamBoard، التطبيق السبورة التفاعلية من غوغل.



حياة تشرق مع غوغل

تعمل سلسلة جالكسي Tab S8 بسلاسة مع منظومة جالكسي المفتوحة بالكامل، ويعني ذلك منحك المرونة لتحديد تجربة هاتفك المحمول واستخدام أجهزة جالكسي معاً بسهولة. وحرصنا على أن توفر لك واجهة المستخدم One UI Tab 4 من سامسونج تجربة متناغمة وتلقائية، إلى جانب الاتصال السلس وعمليات الدمج الذكية من جهاز جالكسي Tab S8 إلى الهاتف الذكي والكمبيوتر الشخصي.



وعندما يأتيك الإلهام في أثناء التنقل، يمكنك استخدام قلم S Pen لتدوين الملاحظات في تطبيق Samsung Notes الجديد والمحسّن على سلسلة جالكسي Tab S8، وسحبها على هاتفك الذكي لاحقاً لسهولة الرجوع إليها.

وتتيح لك ميزة Quick Shareفي سلسلة جالكسي Tab S8 و S22 Ultra، مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات بين الأجهزة أسرع بواقع مرتين من ذي قبل.

وبفضل التبديل التلقائي، سيتم إقران Galaxy Buds تلقائياً من جهازك جالكسي Tab S8 إلى جالكسيS22، حتى يتمكن المستخدمون من التنقل بين الأجهزة من دون أن يفوتهم أي شيء. وللمرة الأولى، يتوفر تطبيق Samsung Health على أجهزة جالكسي اللوحية حتى تتمكن من تصفح مقاطع فيديو اللياقة البدنية لمحتوى التمارين، وتتبع البيانات المتعلقة بصحتك ولياقتك من ساعة جالكسي على شاشة أكبر.



ويمكنك أيضاً تحويل جالكسيTab S8 إلى شاشة محمولة ثانية،وتكون مزودة بإمكانات الشاشة التي تعمل باللمس لأجهزة كمبيوتر جالكسي من أجل القيام بالعديد من المهام في وقت واحد.

يضاف إلى ذلك كله التحسينات التي تم إدخالها على Samsung DeX، وهي تجربة سطح المكتب المريحة التي تنقل جهاز جالكسي Tab S8 من وضع الجهاز اللوحي إلى وضع سطح المكتب، وتتيح للمستخدم الآن نوافذ تطبيقات شفافة، إضافة إلىDeX mirroring عندما تريد مشاركة شاشة جهازك اللوحي على شاشة خارجية.



جهاز لوحي تثق به وترضى عنه

لقد أصبح الأمان أهم عاملفي عالم اليوم المتصل دائماً، ولهذا السبب تم تجهيز جميع طرازات جالكسي Tab S8 الثلاثة بميزات جديدة تمنحك القدرة على تتبع وقت استخدام كاميرا الجهاز اللوحي والميكروفون، وتسمح لك بحظر وصول الكل على الفور إلى التطبيق لمنع التسجيل غير المرغوب فيه.

وتكون سلسلة جالكسي Tab S8 محمية أيضاً بواسطة منصة Knox Vault الرائدة في الصناعة من سامسونج، والتي تقوم بتشفير البيانات الشخصية، والحفاظ على الملفات والمعلومات المخزنة، وجعلها معزولة عن نظام التشغيل الرئيسي للجهاز لحمايتها من الهجمات. ويمتلك جميع أعضاء المجموعة ماسحاً بديهياً لبصمات الأصابع يتيح فتح الجهاز بلمسة واحدة.



وكجزء من التزامنا بمنح المستخدمين أفضل أداء وخبرة ممكنة للهاتف المحمول، سيتم دعم سلسلة جالكسي Tab S8 بما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل "أندرويد". ويمكن للملايين من مستخدمي جالكسي الآن زيادة دورة حياة أجهزتهم إلى أبعد من ذلك،من دون فقدان أحدث ميزات الأمان والإنتاجية والميزات الجديدة المثيرة الأخرى، حيث تواصل سامسونج توسيع نطاق هذا الجهد عبر مجموعة منتجاتنا ومنظومة جالكسي.



تصميم مستدام ومتميز

يأتي جهاز جالكسي Tab S8 Ultra بلون الجرافيت الجريء الذي يدوم طويلاً، بينما يأتي Tab S8 و S8+بثلاثة ألوان متطورة،وهي الجرافيت والفضي والذهبي الوردي.

وتطلق سامسونج أيضاً لوحة مفاتيح جديدة بغطاء Tab S8الذي يرتقي بوظائف Ultra إلى أبعد من ذلك،خاصة مع استخدام أغطية مفاتيح ذات إضاءة خلفية أوسع، وإعدادات اختصار قابلة للتخصيص، وزوايا ثابتة قابلة للتعديل. وتتميز لوحة مفاتيح Book Cover بجلد البولي يوريثين الفاخر المضاد للميكروبات، ولوحة لمس مغطاة بالزجاج تتيح الكتابة بسلاسة واستجابة سريعة.

وإضافة إلى ذلك، يمكن لخاصيةWireless Keyboard Share ربط لوحة المفاتيح المتصلة بهاتف جالكسي الذكي لسهولة الكتابة عبر الأجهزة.

ويوجد أيضاً الكثير من الطرق للتعبير عن أسلوبك الشخصي من خلال ملحقات وإضافات Tab S8 المميزة، بما في ذلك الغطاء الشفاف لعرض الملاحظات الذي يتيح لك الكتابة بخط اليد باستخدام القلم S Pen، حتى عندما يكون الغطاء فوق الشاشة، إضافة إلى غطاء الحزام اللافت للنظر لتمسك بجهازTab S8 بالاتجاه الذي يناسبك.



وتفخر سامسونج أيضاً بالمساعدة في تقليل البلاستيك الذي يصل إلى المحيط والإسهام في حماية الكوكب، مع جهاز جالكسيTab S8 المصمم جزئياً من مكونات بلاستيكية تم إعادة استخدامها من شباك الصيد المهملة. وتساعد الشركة في قيادة الصناعة من خلال إعادة تدوير واستخدام هذه المواد. وتأتي أجهزة جالكسي Tab S8 أيضاً في أنحف عبوة من سامسونج حتى الآن، كما تم تصنيعه من ورق مستخلص من مصادر مستدامة، لمساعدة الشركة على تقليل الانبعاثات والحد من إنتاج النفايات.



التوافر

ستتوفر سلسلة جالكسي Tab S8 للطلب المسبق ابتداءً من 9 شباطفي تمام الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيتم إطلاقها رسمياً في 25 شباطفي أسواق مختارة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا.

وسيحصل المستخدمون الذين يطلبون جهاز جالكسي Tab S8 Ultra مسبقاً على لوحة مفاتيح Book Cover Keyboard الجديدة، أما الذين يطلبون Tab S8+ أو Tab S8 على غطاء Book Keyboard Slim.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة news.samsung.com/galaxy أو www.samsungmobilepress.com أو www.samsung.com/galaxy.