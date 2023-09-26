سامسونج تطلق "جدار الإنتاج الافتراضي" في أوروبا خلال مشاركتها بمعرض IBC 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن التزامها المستمر بمستقبل الإنتاج الافتراضي، وذلك من خلال أحدث سلسلة من شاشات العروض الإعلانية الرقمية.



وأصبح جدار الإنتاج الافتراضي (الطراز: IVC) متوفر الآن في أوروبا، وسيتم عرضه في نسخة العام الجاري 2023 من معرض IBC الذي استضافته مدينة أمستردام الهولندية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري. ويعتمد تطوير هذا الطراز على النسخة التي تم الكشف عنها في أمريكا الشمالية في معرض InfoComm 2023.



وقال هون تشونغ، نائب الرئيس التنفيذي للشاشات في سامسونج للإلكترونيات: "سيعمل جدار الإنتاج الافتراضي على إطلاق العنان لإمكانات استثنائية لصانعي الأفلام والمنتجين والاستوديوهات، وذلك من خلال دعم التأثيرات الرقمية، وتسهيل إنشاء المحتوى الافتراضي بطرق أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. لقد تم اختيار كل ميزة في هذا المنتج بعناية لتمكين الشركات في عمليات إنشاء المحتوى الافتراضي بمستوى استثنائي من الجودة"



وتوفر تقنية الشاشات الرائدة من سامسونج إمكانات إنتاجية قوية تعمل على توسعة الواقع.

ويمكن لاستوديوهات الإنتاج استخدام جدران الشاشات الكبيرة جداً "إل إي دي" لإنشاء محتوى افتراضي، ودمجها مع تقنية التأثيرات المرئية بشكل لحظي لتقليل وقت وتكلفة إنتاج المحتوى. ويعتبر جدار الإنتاج الافتراضي منتجاً رائداً في هذا النوع من الاستخدامات، ويساعد على تضخيم حجم المشاريع عن طريق إضافة مستويات واقعية من التفاصيل والتصميم والحجم والظلال إلى بيئات إنشاء المحتوى الافتراضي.



وتشتمل خيارات طراز IVC الجديد على النسختين (P1.68) و (P2.1)، مع توفير نطاق انحناء يمكن أن يمتد حتى (5,800R)، ليساعد ذلك في خلق مجال رؤية أكثر واقعية. وتحتوي الشاشة أيضاً على ميزة (genlock) المحدثة التي تحافظ على توافق الجدار مع إشارات النظام، لذلك لا يتم إسقاط أو مضاعفة أي إطارات.



وإلى جانب الميزة المحسنة لضبط المراحل التي تتحكم بالتأخير الزمني بين الكاميرا والشاشة، تضمن هذه القدرات الحصول على صورة مثالية.



ولعرض الألوان بأكبر قدر ممكن من الدقة والاتساق، يتميز الجدار بوجود جداول بحث ثلاثية الأبعاد لتصحيح الألوان ومعالجة وتعديل ألوان HDR واسعة النطاق. وفي الوقت نفسه، يساعد برنامج إدارة الإنتاج الافتراضي المتكامل وواجهته البديهية تسهيل إدارة الشاشة، والحصول على أعلى جودة ممكنة للصورة في بيئة إنتاج افتراضية بطريقة أكثر كفاءة.

ويمكن الاستعانة بقدرة الإنتاج الافتراضية لاكتشاف وحل أي مشكلات محتملة تتعلق بشاشات "إل إي دي".





وتم تصميم الجدار أيضاً بطريقة تتوافق مع مختلف بيئات الاستوديوهات، بغض النظر عن حجم الطلب على المبنى. وسواء أكان ذلك لاستوديو يعمل في مجال إنتاج الأفلام ومقاطع الفيديو أو استوديو للواقع الموسّع(XR)، يضمن الجدار جعل إنتاج المحتوى الغامر ممكناً للغاية.



وقال آندي هوك، مدير الحلول التقنية في "وايت لايت": "يسعدنا دعم سامسونج من خلال الإطلاق المثير لسلسلة I VCلجدار الإنتاج الافتراضي في نسخة هذا العام من معرض (IBC).



واعتماداً على تراثنا الغني في إنشاء إنتاج افتراضي متطور واستوديوهات بث الواقع الموسع (XR)، فإننا نشعر بحماسة فائقة إزاء هذه المنتجات الجديدة القوية التي توفرها سلسلة IVC، لاسيّما وأنها تمنحنا مجالاً كبيراً لتصميم بيئات إنتاج افتراضية أكثر تأثيراً ومرونة،مع مواصلة إحراز التقدم والتحول في هذا المجال".



ويتميز الجدار بإمكانات عالية المستوى، بما في ذلك:

النسبة المحسنة بواقع (4:9) التي توفر مجموعة متنوعة من خيارات التركيب، بما في ذلك إمكانية تعليقها أو تجميعها مع شاشات أخرى لتحقيق أقصى قدر من النتائج في بيئات الإنتاج المختلفة.



معدل تحديث يبلغ 12,288 هيرتز للتقليل من خطوط الوميض، وضمان نتيجة واضحة، بغض النظر عن الكاميرا المستخدمة في عملية التصوير.

اعتماد تقنية (Black Seal Technology+) التي تقدم أنقى مستويات اللون الأسود للحصول على عمق جديد. وسيستمتع المستخدمون بمستوى فريد من التباين، حيث تم تصميمه خصيصاً ليكون مقاوماً للغبار والجزيئات الشائعة في بيئات الإنتاج.





قدرة المعالجة بمستوى 20 بت لتقديم خرائط دقيقة للألوان بمستوى مثالي، وتدرّج رمادي خطي دقيق يوضح السمات الجمالية لكل مشهد. وسيتمكن المستخدمون من رؤية التركيب الواقعية والحجم والتفاصيل المتواصلة للظلال.

وأصبح الطرازان (P1.68) و (P2.1) من الجدار متاحين الآن على المستوى العالمي، بما في ذلك الدول الأوروبية.

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