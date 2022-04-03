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الأحد، 03-04-2022 11:47 ص

"سرايا العقبة ووتربارك" تستقبل الضيوف بباقة من العروض المميزة

Saraya Al Aqaba Waterpark Aerial Image


الوكيل الاخباري - أعلنت "سرايا العقبة ووتربارك"، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، عن باقة متنوعة من العروض التي تتيح للضيوف والعائلات الاستمتاع بأروع المغامرات والتجارب المائية الاستثنائية خلال شهر رمضان المبارك.

وسيستمتع ضيوف "سرايا العقبة ووتربارك" بأجواء ممتعة ومغامرات من خلال المجموعة المتنوعة من الألعاب والمرافق والمنزلقات المائية التي تناسب الضيوف من جميع الأعمار.

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ويمكن للضيوف من الصغار والكبار الاستمتاع بالتجربة كاملة خلال شهر رمضان من خلال عرض "عدنا" الذي يسري حتى 30 أبريل 2022، والذي يتوفر مقابل 25 دينار أردني شامل تذكرة دخول ليوم واحد، واستئجار خزانة صغيرة، ووجبةكومبو.

أما عرض "اليوم العقباوي"، المتاح لسكان العقبةحصرياً، ساريكل يوم أربعاء حتى 27 أبريل ويشمل تذكرة دخول ليوم واحد للصغار والكبار،ووجبة كومبو مقابل 15 ديناراً أردنياً فقط.

 

كما ستتاح الفرصة لسكان المدينة الذين يزورون "سرايا العقبة ووتربارك" يوم الأربعاء الاستمتاع بخصم علىالباقة العائلية،بدءاً من 60 دينار أردني لكل عائلة مكونة من أربعة أفراد.

ولإضفاء المزيد من البهجة خلال الشهر الفضيل، تقدم "سرايا العقبة ووتربارك" باقات قيمة للعائلات للاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية، حيث يمكن للضيوف عند شراء الباقة العائلية المخفضة،الاستفادة من مجموعة من المزايا وتشمل أربع تذاكر دخول،قسائم للمأكولات والمشروبات واستئجار الخزانة والمناشف، إضافة إلى وجبات كومبو تلبي جميع الأذواق، وفقًا إلى الباقة التي يفضلونها.

ومع اقتراب الموسم الجديد، سيتمكن الضيوف من الاحتفال بشهر رمضان المبارك بأجمل التجارب الترفيهية في "سرايا العقبة ووتربارك"، أول مدينة ألعاب مائية مستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن، والتي ستفتتح أبوابها خلال شهر أبريل 2022، من الأربعاء إلى الأحد، من 11 صباحًا - 5 مساءً.

وتتولى شركة "فرح إكسبيرينسز" التابعة لشركة "ميرال لإدارة الأصول" المطورة للوجهات في أبوظبي، إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك، وهي الشركة التي تدير العمليات التشغيلية لنخبة من المدن والمرافق الترفيهية على جزيرة ياس في أبوظبي مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي بالإضافة الى كلايم أبوظبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com/ar.

 




 

 


 

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