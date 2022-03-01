"سرايا العقبة ووتربارك" تفتح أبوابها في موسم جديد من التجارب والمغامرات المائية الفريدة

الوكيل الاخباري - افتتحت "سرايا العقبة ووتربارك"، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، اليوم أبوابها مجدداً لموسم جديد من التجارب والمغامرات المائية التي تناسب جميع الضيوف والعائلات.



وتضم سرايا العقبة ووتربارك مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق المائية تشمل أكثر من 25 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياًوغيرها من التجارب الترفيهية الأولى من نوعها في المملكة مثل هضاب بيلا التي تنطلق بضيوفها بسرعة إلى الأسفل في تجربة تتحدى كل قوانين الجاذبية من أعلى نقطة في مدينة الألعاب المائية، ومغامرة البحر الميت التي تتيح للضيوف الهبوط الرأسي من ارتفاع 40 قدماً تقريباً مع أعلى منزلقة في المملكة، ومنزلقة صياغة التي تنطلق بالضيوف إلى الأسفل حيث الظلام الدامس وسط رشقات الماء القادمة من كل مكان. وتقدم سرايا العقبة ووتربارك لضيوفها أوقات استثنائية مع العديد من التجارب العالمية المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن مثل وادي رم، والبحر الميت، ومدينة جرش وغيرها.

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وتوفر سرايا العقبة ووتربارك لضيوفها من الأطفال الصغار أوقاتاً مليئة بالمرح والترفيه، حيث يمكن للأطفال الصغار الاستمتاع في "أكوا جرش"التي صممت خصيصاً للأطفال الصغار وتتميز بعدد من الألعاب المائية والمنزلقات والأنشطة التفاعلية والشلالات والرشاشات المائية الدوارة المخصصة للأطفال، بما في ذلك دلو ضخم متأرجح يفاجئ الأطفال بسكب الماء عليهم، بالإضافة إلى "واحة الأزرق" التي تضم حوض السباحة حيث يمكنهم الاستلقاء على المقاعد الشمسية بجانب حوض السباحة أو الاستجمام والانتعاش مع فقاعات الماء أو تحت الشلالات المميزة. كما يمكن للضيوف تذوق أشهى المشروبات تحت أشعة الشمس من أي من المطاعم والمقاهي المحاذية.



ولا تكتمل متعة زيارة سرايا العقبة ووتربارك دون تذوق القائمة المتنوعة من المأكولات والأطباق العائلية الكبيرة أو الوجبات الخفيفة والسريعة لدى "مطعم المدينة الوردية"الذي يعتبر المطعم الرئيسي ويقدم أشهى المأكولات والمشروبات التي تعزز من التجربة الترفيهية للضيوف في مدينة الألعاب المائية. كما تضم سرايا العقبة ووتربارك عدة أكشاك فيمختلفأنحاءالمدينةوالتي تقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة مثل الفشار والناتشوز إلى جانب المثلجات والمشروبات الغازية والعصائر الطازجة وغيرها.







وتتولى شركة "فرح إكسبيرينسز" التابعة لشركة "ميرال لإدارة الأصول" المطورة للوجهات في أبوظبي، إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك، وهي الشركة التي تدير العمليات التشغيلية لنخبة من المدن والمرافق الترفيهية على جزيرة ياس في أبوظبي مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي بالإضافة الى كلايم أبوظبي.



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://sarayaaqabawaterpark.com/ar



