سلسلة ساعات جالكسي 4 ترتقي بمستويات الرفاهية الشاملة والمواصفات الخاصة مع التحديث الجديد

الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تحديث جديد لسلسلتي ساعات جالكسي Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic، وذلك في إطار مواصلة التزامها إزاء مساعدة المستخدمين على التعبير عن أسلوبهم الشخصي وتحقيق أهدافهم الصحية.

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ويمكن للمستخدمين الاستفادة من تحسينات جديدة ضمن الميزات المخصصة للصحة واللياقة البدنية، مثل التدريب المتقدم على فترات، والذي تم تصميمه ليناسب أي شخص يمارس رياضة الجري، إضافة إلى برنامج جديد للتدريب على النوم، وتحديثات جديدة أخرى تتعلق بتكوين الجسم.

وستتاح لمستخدمي Galaxy Watch4 الآن المزيد من الطرق للحصول على المواصفات الخاصة بما يتناسب مع مظهرهم من خلال الوجوه المطورة للساعة، والخط الجديد من الأحزمة الأنيقة.



وقال جانغيون يوون ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منصة البرامج في Mobile eXperience Business في سامسونج للإلكترونيات: “إننا ندرك جيداً الاحتياجات المتزايدة لمستخدمي الساعات الذكية، كما نؤكد التزامنا إزاء توجيه مستخدمي سلسلة Galaxy Watch في رحلاتهم وأهدافهم الصحية الفريدة من خلال آخر تحديث لدينا.

ومن شأن سلسلة Galaxy Watch4 أن تساعد مستخدمينا على تحقيق أهدافهم الفردية، وذلك من خلال توفير الأدوات الصحية التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح. لذا .. فإننا متحمسون لمواصلة هذا الجهد ضمن مبادرتنا الأوسع لتقديم تعريف جديد لمعنى الصحة الشاملة من خلال التجارب الموسعة والابتكارات الجديدة”.



الدافع لمزيد من الحركة



يتيح التحديث الأخير المتعلق بتكوين الجسم للمستخدمين الحصول على نظرة أعمق حول التقدم المحرز لتحسين صحتهم. ويمكن للمستخدمين الآن الحصول على النصائح والتنبيهات داخل تطبيق “سامسونج الصحي” Samsung Health للحصول على المزيد من التحفيز الإضافي.

وسيوفر التطبيق ذاته المعلومات حول تكوين الجسم بدعم من برنامج “سنتر” Centr للياقة الرقمية برعاية كريس هيمسوورث، لمساعدة المستخدمين على تغيير صحتهم ولياقتهم البدنية وطرق تفكيرهم. وسيحصل مستخدمو Galaxy Watch4 أيضاً على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا للوصول الكامل إلى البرنامج بدون أي قيود.



وسواء كنت تبحث فقط عن تعزيز نشاطك الاعتيادي أو التدريب لسباق قادم، فإن خاصية هدف التعاقب الزمني الجديدة من سامسونج لممارسي رياضات الجري وركوب الدراجات الهوائية تتيح لهم تحديد المدة والمسافة وعدد مجموعات التمارين التي يودون القيام بها.

وتتولى سلسلة Galaxy Watch4 تقديم الإرشادات الضرورية لهم خلال جلسة تدريبية مخصصة مع سلسلة من التدريبات المكثفة التي تتخللها تمارين منخفضة الكثافة، لتكون بمثابة تمرين مؤثر قائم على أهداف محددة في كل مرة.



ونواصل تعاوننا مع التطبيقات ذات التصنيف الأعلى مثل adidas Running و Strava لمساعدة المستخدمين على أداء تمارينهم.





نوم أفضل

بفضل القدرات القوية التتبع النوم في Galaxy Watch4، فإن برنامج التدريب على النوم الجديد يساعد المستخدمين على اكتساب عادات نوم أفضل. ومن خلال تتبع أنماط النوم على مدار سبعة أيام، واستكمال استبيانين مرتبطين بالنوم، يخصص البرنامج واحدًا من من ثمانية رموز للحيوانات لتمثيل نوع نوم المستخدم.

وبعد ذلك، سيقدم البرنامج الإرشادات للمستخدمين من خلال برنامج تدريب من أربعة إلى خمسة أسابيع، يتضمن المهام وقوائم المراجعة والمقالات المتعلقة بالنوم، وإرشادات التأمل والتقارير المنتظمة، لدعم المستخدمين في أثناء عملهم لتحسين جودة نومهم.



وعندما يتعلق الأمر بالانتعاش عن الاستيقاظ، تعد البيئة الهادئة العنصر الأهم للاستمتاع بالراحة الصحية. ويمكن لساعة Galaxy Watch4 أن تتعرف على أوقات نوم المستخدمين، وتقوم تلقائيًا بإطفاء الأضواء في نظام Samsung SmartThings للمساعدة في توفير ظروف أفضل للنوم.









معلومات أكثر لقلب صحي

إلى جانب التقنية المتقدمة لاستشعار النشاط BioActive وتطبيق سامسونج لمراقبة الصحة Samsung Health Monitor، تستطيع ساعة Galaxy Watch4 قياس ضغط الدم وتخطيط القلب الكهربائي، ما يسمح للمستخدمين مراقبة صحة قلوبهم في أي وقت ومن أي مكان. ومنذ الكشف عنه لأول مرة في 2020، أصبح هذا التطبيق متاحًا حاليًا في 43 سوقًا على مستوى العالم، كما توسع إلى 11 سوقًا آخر في مارس، بما في ذلك كندا وفيتنام وجنوب إفريقيا.



مجموعة أكبر من الأحزمة والوجوه

من شأن تحديث Galaxy Watch4 الجديد أن يجعل تجربة الأجهزة القابلة للارتداء أفضل من الداخل والخارج. ويمكن للمستخدمين اختيار وجه الساعة لوجود ألوان إضافية وخطوط الساعة الرقمية التي تجعل الساعة قطعة مناسبة لهم تماماً. وإضافة إلى ذلك، ستتوفر ألوان جديدة للأحزمة، بما في ذلك العنابي والكريمي، إضافة إلى سوار النسيج الجديد وسوار الوصلة لضمان إطلالة تليق أكثر بذوق المستخدم.







التوافق مع منظومة أندرويد

في العام 2021، طرحت سامسونج و Google نظام (Wear OS™) الذي تم تطويره بشكل مشترك بدعم من سامسونج، ما يضمن توفير اتصالات أكثر سلاسة عبر أجهزة “أندرويد”، فضلاً عن الوصول السلس إلى المزيد من التطبيقات عبر Google Play، بما في ذلك خرائط Google و Google Pay و YouTube Music. ومن خلال تحديث إضافي سيطرح قريباً، سيتمكن المستخدمون من بث الموسيقى عبر شبكات Wi-Fi أو LTE من تطبيق YouTube Music على Galaxy Watch4. وهذا يعني أنه بات بمقدور المستخدمين ترك هواتفهم خلفهم، والاستمتاع بأغاني فنانيهم المفضلين عند ممارسة التمارين الرياضية أو في أثناء التنقل.



وإضافة إلى ذلك، سيكون مساعد Google متاحاً على سلسلة Galaxy Watch4 في الأشهر المقبلة. ومن خلال الوصول إلى كل من Bixby ومساعد Google ، سيتم تزويد المستهلكين بوظائف المساعد الصوتي المتقدمة لتلبية احتياجاتهم المختلفة.



يمكن للمستخدمين الآن أيضًا تثبيت تطبيقات الهواتف الذكية المفضلة لهم على Galaxy Watch4 خلال الإعداد الأولي بعلامة تبويب واحدة، للحصول منها على تجربة سلسة عبر الأجهزة فور إخراجها من عبوتها.



التوافر

سيكون تحديث برنامج Galaxy Watch4 متاحًا عبر تطبيق Galaxy Wearable على Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic بالتزامن مع انطلاق حدث Unpacked بتاريخ 10 فبراير بتوقيت كوريا. ويمكن للمستخدمين شراء أحزمة الساعة الجديدة في أواخر فبراير.



لمعرفة المزيد حول Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic، يرجى زيارة:



Galaxy Watch4 : https://www.samsung.com/ae_ar/watches/galaxy-watch/galaxy-watch4-black-bluetooth-sm-r870nzkamea/



Galaxy Watch4 Classic: https://www.samsung.com/ae_ar/watches/galaxy-watch/galaxy-watch4-classic-black-bluetooth-sm-r890nzkamea/