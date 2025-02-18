سلسلة ‘Galaxy S25’ تصل إلى الأسواق العالمية تجربة ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وسلاسة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن الإطلاق العالمي لسلسلة‘Galaxy S25’ الجديدة، والتي تأتي مزوّدة بواجهة ‘One UI 7’، مع توفّر ‘Gemini’ رسميًا عند الإطلاق بـ 46 لغة، ما يجعل التفاعل عبر تطبيقات سامسونج و‘Google’ أكثر سهولة وسلاسة من أي وقت مضى.

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وقال رئيس وحدة تجارب الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "تشكل سلسلة‘Galaxy S25’ نقلة نوعية في كيفية تفاعلنا مع هواتفنا، ونتطلع بشغف لرؤية التأثير الكبير على تجربة مستخدمينا مع هذا الرفيق الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي سيقدم تجارب أكثر سلاسة وذكاء في حياتهم اليومية."



وتدمج سلسلة ‘Galaxy S25’ وكلاء الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط ضمن منصة ‘One UI 7’، ما يتيح تنفيذ المهام الدقيقة بسلاسة عبر التطبيقات، ويوفر تفاعلات طبيعية من خلال الصوت والنصوص ومقاطع الفيديو والصور. وتعمل ميزة ‘Now Brief’ على تقديم اقتراحات مخصصة لمساعدة المستخدمين خلال يومهم، بينما توفر ميزة ‘Now Bar’ مركزاً موحداً للأنشطة الجارية. وسواء من خلال تعزيز الإنتاجية عبر ميّزة ‘WritingAssist’ أو تمكين الإبداع بلا حدود مع ميّزة ‘Drawing Assist’، تستمر القدرات المتطورة لـ ‘Galaxy AI’في تمكين المستخدمين في جميع جوانب حياتهم اليومية.



كما توفر سلسلة ‘Galaxy S25’ تجربة تفاعلية أكثر سلاسة وذكاءً. فمن خلال أمر واحد فقط، يمكن لـ ‘Gemini’ تحديد جدول مباريات الفريق الرياضي المفضل للمستخدم وإضافته مباشرة إلى ‘Samsung Calendar’. كما أن ميزة ‘Circle to Search’ المحسّنة من ‘Google’ تمنح المستخدمين وصولاً أسرع إلى معلومات أكثر تفصيلاً عبر ‘AI Overviews’، مع إمكانية تنفيذ الإجراءات بلمسة واحدة.



وترتقي سلسلة ‘Galaxy S25’ بتجربة ‘Galaxy’ إلى مستويات جديدة من خلال تحسين وتعزيز قدراتها الأساسية. ويعتمد تشغيلها عالمياً على منصة ‘Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy’، التي تعزز المعالجة على الجهاز لتوفير تجارب ذكاء اصطناعي أكثر استجابة. وتتميز السلسلة بتخصيصات فريدة لأجهزة ‘Galaxy’، بما في ذلك ‘ProScaler’ ومحرك ‘mDNIe’ للصور الرقمية الطبيعية، ما يعزز كفاءة معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي وكفاءة استهلاك الطاقة في الشاشة. ويأتي هاتف ‘Galaxy S25 Ultra’ بمستشعر كاميرا فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ليتيح التقاط صور مذهلة بوضوح استثنائي من جميع الزوايا. كما توفر أدوات التحكم الاحترافية، مثل ميزة ‘Virtual Aperture’ وتنسيق ‘Samsung Log’، تجربة بصرية متكاملة تحول أي صورة أو مقطع فيديو إلى عمل إبداعي فريد.



وتعد سلسلة ‘Galaxy S25’ أول مجموعة هواتف ذكية في القطاع تدعم ميزة ‘Content Credentials’، المستندة إلى المعيار التقني المفتوح من "التحالف من أجل مصدر المحتوى والأصالة C2PA"، كما انضمت سامسونج إلى عضوية ‘C2PA’ إلى جانب رواد الصناعة مثل ‘Adobe’ و‘Microsoft’ و‘OpenAI’ و‘Google’ و ‘Publicis Groupe’ وغيرهم، في تعاون مشترك لترسيخ تقنية "بيانات اعتماد المحتوى" ‘Content Credentials’ كمعيار عالمي لمصدر المحتوى الرقمي.



وانطلاقاً من التزامها بالابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة، تبنّت سامسونج هذا المعيار لتعزيز الشفافية في المحتوى الذي يتم إنشاؤه أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.



وابتداءً من 7 فبراير، ستتوفر سلسلة ‘Galaxy S25’ على نطاق واسع عبر شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة وعلى الموقع الإلكتروني Samsung.com. ويأتي ‘Galaxy S25 Ultra’ بألوان أزرق فاتح تيتانيوم، وأسود تيتانيوم، وفضي تيتانيوم، ورمادي تيتانيوم، بينما يتوفر ‘Galaxy S25’ و ‘Galaxy S25+’ بألوان كحلي، وظل فضي، وأزرق ثلجي، ونعناعي. كما توفر سامسونج خيارات ألوان حصرية على موقعها الإلكتروني ، تشمل وردي ذهبي تيتانيوم، وأسود نفاث تيتانيوم، وأخضر يشم تيتانيوم، لهاتف ‘Galaxy S25 Ultra’، بالإضافة إلى أسود مزرق، وأحمر مرجاني، ووردي ذهبي لهاتفي ‘Galaxy S25+’ و ‘Galaxy S25’.



وستتضمن جميع أجهزة ‘Galaxy S25’ اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في ‘Gemini Advanced’، بالإضافة إلى سعة تخزين سحابي 2 تيرابايت دون أي تكلفة إضافية. كما سيقدم ‘Gemini Advanced’ نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً من سامسونج، مع أولوية الوصول إلى أحدث الميزات، مثل ‘Gems’، وهم خبراء ذكاء اصطناعي مخصصون لأي موضوع، وميزة ‘Deep Research’ التي تعمل كمساعد بحث شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.