سلهب و الحياري الرابحين بـ سيارات MG5 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير
الوكيل الإخباري - قام نائب المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات الدكتور رامز خوري بتسليم مفاتيح سيارات MG5 مجمركة ومرخصة للرابح التاسع السيد عامر احمد سلهب و للرابح العاشر ليث محمد الحياري ضمن احتفالات أبشر بعيدها الثالث والتي قدمت لعملائها 10 سيارات لـ 10 رابحين من نوع MG5 مجمركة ومرخصة من خلال سحب شهري على أرقام بطاقات أبشر الفعالة.اضافة اعلان
و صرح المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير " حتى الآن تم تسليم 16 سيارة لرابحين خلال حملات أبشر السابقة وأعلن بأننا مستمرون معكم ببرنامج المكآفات أبشر وانتظروا دائماً المزيد والجديد من المناصير للزيوت والمحروقات".
وأضاف " أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات أول شركة في الشرق الأوسط تطلق برنامج مكافآت للمحروقات حيث يقوم مستخدم بطاقة أبشر بتجميع نقاط مقابل مشترياتهِ من المحروقات بالمحطات وإستبدالها بالهدايا بالإضافة الى حصولهِ على خصومات خاصة عند إبراز بطاقة أبشر لدى قائمة شركاء أبشر المعلن عنهم بالموقع الالكتروني او على تطبيق محطات المناصير ، وأكد على استمرارية إستخدام بطاقة أبشر عند تعبئة الوقود بمحطات المناصير والعديد من الهدايا والجوائز بإنتظاركم".
ألف مبروك للرابحين بالسيارات ومستمرين معكم بتجميع النقاط عند تعبئة الوقود في محطات المناصير او المحطات التابعة لها ، ونؤكد على أن بطاقات الولاء أبشر مجانية ، ويمكن الحصول عليها من أقرب محطة مناصير ، فقط يجب تفعيل البطاقة قبل إستخدامها ليتم تجميع النقاط عليها من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.mgc-gas.jo أو تطبيق محطات المناصير على الهواتف الذكية وإتباع التعليمات المدونة لتفعيل البطاقة أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 0797803780.