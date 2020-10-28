سنيورة توقع اتفاقية دعم مع جمعية تكية أم علي في الأردن لكفالة مئتي عائلة لمدة سنتين في محافظات جنوب الأردن

الوكيل الاخباري - وقعت شركة سنيورة للصناعات الغذائية التابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار - أيبك اتفاقية دعم إستراتيجي لجمعية تكية أم علي للعمل التطوعي والخيري في الأردن. و ستقوم شركة سنيورة، بموجب هذه الاتفاقية، بتقديم دعم مالي لتغطية تكاليف الطرود الغذائية الشهرية لمئتي عائلة في محافظات جنوب الأردن (الكرك، الطفيلة ومعان) لمدة عامين كاملين.

و تم التوقيع بحضور السيد طارق عمر العقاد، رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية و السيد مجدي الشريف، الرئيس التنفيذي للشركة و السيد سامر بلقر مدير عام الجمعية.



وأشار العقاد أن هذا الدعم جاء إيماناً بعمل الجمعية التي توفر الدعم الغذائي المستدام و الإعانات الإنسانية الغذائية للفقراء والمحتاجين من خلال توزيع الطرود الغذائية على الأسر التي تقع تحت خط الفقر الغذائي في المملكة. مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تظافر جهود القطاع الخاص لمساعدة المؤسسات الخيرية على القيام بدورها الانساني لما لها من أثر إيجابي على الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

بدوره، تحدث السيد مجدي الشريف عن حرص شركة سنيورة على الإندماج بالمجتمع وتقديم يد العون للشرائح المحتاجة معتبرا ذلك ضرورة وواجباَ انسانياَ ووطنياَ.



من جهته، قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: اننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة سنيورة لتعزيز نموذج الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية لسد الفجوات التي يعاني منها المجتمع، وخاصة في ظل تبعات جائحة وباء الكورنا وخاصة على الفئات الاكثر هشاشة في المجتمع.

ومن الجدير ذكره أن جمعية تكية أم علي تقوم بتوزيع ما يقارب 20,000 طرد غذائي شهرياً في جميع محافظات المملكة حيث يكفي كل طرد من هذه الطرود لإعداد ثلاث وجبات يومياً لكل فرد وعلى مدار الشهر.

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