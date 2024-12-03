شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

الوكيل الإخباري- بحضور الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية؛ وقّعت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo اتفاقية تعاون استراتيجي مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ((JEF، بهدف تعزيز قِطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية الأردني الذي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة.

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ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ونائب رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية حازم بواب، وذلك في مقر الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية بمجمع الملك الحُسين للأعمال.



وبموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم شركة زين برعاية كافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها ويطلقها الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، إلى جانب تقديم الرعاية والدعم اللازم للفِرق المُمثلة للأردن في كافة المحافل والبطولات الدولية والعالمية، حيث تحرص زين ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية على تنمية المواهب الأردنية، وتوفير تدريب شامل مصمم خصيصاً للمواهب التي ستقود المشهد في مجال الرياضات الإلكترونية.



ويأتي توقيع الاتفاقية من جانب زين في إطار إسهاماتها المتواصلة منذ تأسيس مركزها للرياضات الإلكترونية في العام 2019، لترسيخ مكانة المملكة ضمن الدول الأكثر تقدّماً في مضمار الرياضات والألعاب الإلكترونية، وتعزيز نمو هذا القِطاع الذي يعد أحد القِطاعات الإبداعية في المملكة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم كافة القِطاعات التنموية والحيوية المختلفة؛ لا سيما القِطاعات الواعدة التي تزخر بالفرص، وذلك للمساهمة في الجهود الرامية إلى أن تكون المملكة مركزاً لصناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية في المنطقة، وتعزيز تمثيل الأردن في بطولات الرياضات الإلكترونية الإقليمية والعالمية.



كما جاءت هذه الخطوة من زين حرصاً منها على مواصلة احتضانها للمواهب الأردنية وتطوير مهارات اللاعبين وعقد الفعاليات التي تُعنى بالرياضات والألعاب الإلكترونية، بهدف الارتقاء بالقِطاع بما يحقق نتائج ملموسة كرفد الاقتصاد الوطني، وزيادة فُرص العمل وتعزيز إبداع الشباب الأردني، واحتضان وتصدير مواهب المستقبل.