شركة "جورامكو" توقع اتفاقية صيانة جديدة مع الخطوط الجوية الفلبينية

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة جديدة مع الخطوط الجوية الفلبينية Philippine Airlines.

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وتأتي هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول من العام الجاري 2023، والتي تم التوقيع عليها كإحدى ثمار مشاركة "جورامكو" في مؤتمر ومعرض آسيا والمحيط الهادئ لصيانة الطائرات MRO Asia Pacific 2023 ضمن جناحها الذي أقامته فيه لأول مرة، امتداداً لتعاونات سابقة جمعت بين الطرفين وكان آخرها التعاون الذي بدء العمل بموجبه في حزيران من العام الجاري 2023، وما أسفر عنه من التسليم الناجح للطائرات الثلاث التي يشملها التعاون من طراز بوينغ 777، والمتفق على إخضاعها لعمليات تعديل على أضلعها الطولانية الرئيسية بشكل متتابع، فضلاً عن عمليات استبدال معدات الهبوط، بالإضافة لعمليات الصيانة الشاملة.



وتتضمن الاتفاقية الجديدة، عمل "جورامكو" على إجراء عمليات الصيانة اللازمة والتعديلات على خمس طائرات إضافية من الطائرات التابعة لأسطول الخطوط الجوية الفلبينية، طراز بوينغ 777.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو" فريزر كوري: "سعداء بتعزيز وتوسيع تعاوننا مع الخطوط الجوية الفلبينية ضمن هذه الاتفاقية التي تبرهن من جديد على مكانتنا المرموقة وعملنا الريادي في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، وعلى الجودة والموثوقية العالية لخدماتنا ذات المستوى العالمي التي نقدمها بمنتهى التميز.

نثق بأن هذا التعاون سيتواصل وسيكون بوابتنا لتعاونات مستقبلية واعدة في المزيد من الأسواق والمناطق الجغرافية، بما يضمن تعزيز حضورنا."