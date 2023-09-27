الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

دور الرعاية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية

وزارة التربية توجه رسالة الى المواطنين

"اكتشف سحر الطفيلة" ملتقى اعلامي سياحي هو الاضخم في تاريخ الطفيلة

الملك يرعى الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

ماذا قالت ناديا الروابدة في اول تصريح بعد أداء القسم ؟

توقعات باستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.5%

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

وفاة الطفل ممدوح عقل والتربية تنعاه

التعامل مع 1325 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27-09-2023 02:57 م

شركة "جورامكو" توقع اتفاقية صيانة جديدة مع الخطوط الجوية الفلبينية

Joramco & Philippine


الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة جديدة مع الخطوط الجوية الفلبينية Philippine Airlines.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول من العام الجاري 2023، والتي تم التوقيع عليها كإحدى ثمار مشاركة "جورامكو" في مؤتمر ومعرض آسيا والمحيط الهادئ لصيانة الطائرات MRO Asia Pacific 2023 ضمن جناحها الذي أقامته فيه لأول مرة، امتداداً لتعاونات سابقة جمعت بين الطرفين وكان آخرها التعاون الذي بدء العمل بموجبه في حزيران من العام الجاري 2023، وما أسفر عنه من التسليم الناجح للطائرات الثلاث التي يشملها التعاون من طراز بوينغ 777، والمتفق على إخضاعها لعمليات تعديل على أضلعها الطولانية الرئيسية بشكل متتابع، فضلاً عن عمليات استبدال معدات الهبوط، بالإضافة لعمليات الصيانة الشاملة.


وتتضمن الاتفاقية الجديدة، عمل "جورامكو" على إجراء عمليات الصيانة اللازمة والتعديلات على خمس طائرات إضافية من الطائرات التابعة لأسطول الخطوط الجوية الفلبينية، طراز بوينغ 777.


وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو" فريزر كوري: "سعداء بتعزيز وتوسيع تعاوننا مع الخطوط الجوية الفلبينية ضمن هذه الاتفاقية التي تبرهن من جديد على مكانتنا المرموقة وعملنا الريادي في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، وعلى الجودة والموثوقية العالية لخدماتنا ذات المستوى العالمي التي نقدمها بمنتهى التميز.

 

نثق بأن هذا التعاون سيتواصل وسيكون بوابتنا لتعاونات مستقبلية واعدة في المزيد من الأسواق والمناطق الجغرافية، بما يضمن تعزيز حضورنا."

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-09-27 at 2.40.46 PM

لقاء أردني ياباني يجمع بين السفارة اليابانية ومجموعة العبدلي

arab_potash-logo-ar

"البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف

60001_1_1632246701

شركة ميناء حاويات العقبة تواصل خلال العام 2023 تنفيذ مبادرة "خطوة" لتمكين المجتمعات وتحسين وتطوير التعليم في العقبة

WhatsApp Image 2023-09-26 at 4.42.23 PM

سامسونج تعقد جلسات استشارية على هامش مؤتمر IFA Berlin 2023

WhatsApp Image 2023-09-26 at 4.48.23 PM (1)

توتال إنرجيز الأردن تسلم سيارة مازدا 3 للفائز الأول في حملتها "على الجهتين ربحان"

WhatsApp Image 2023-09-26 at 4.40.51 PM

سامسونج تعلن عن شراكتها مع منصة TOD ومنصة OSN

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-09-19 at 4.18.24 PM

دعما للشباب و التعليم، أكاديمية جورامكو تغطي 50% من رسوم الدراسة في برنامجها التدريبي لصيانة الطائرات

Jiza school renovation

"جورامكو" تنهي أعمال تجديد المبنى الخاص بالفرع الفندقي في مدرسة الجيزة الثانوية الشاملة للبنين

WhatsApp Image 2023-09-11 at 3.13.38 PM

"جورامكو" تشارك في مؤتمر ومعرض آسيا والمحيط الهادئ لصيانة الطائرات MRO Asia Pacific 2023 للمرة الأولى

WhatsApp Image 2023-09-06 at 11.55.29 AM

"جورامكو" تقدم منحتين دراسيتين للأيتام بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله

Joramco Appoints New Vice President of Supply Chain

شركة "جورامكو" تعيّن بترا ليندمان نائباً لرئيس إدارة سلسلة التوريد

9M6A6991

"جورامكو" تعلن عن تعاون جديد يجمعها مع "Ryanair" توسعان من خلاله اتفاقية الصيانة الثقيلة الأساسية بينهما