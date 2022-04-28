شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير تعلن عن توقيع اتفاقيات جديدة ضمن الفرص الاستثمارية للمرحلة الثالثة

الوكيل الاخباري - وقّعت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير عدداً من اتفاقيات الإيجار والتطوير لمشاريع في مناطق مختلفة في عمّان ضمن المرحلة الثالثة من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات المستفيدة من الفرص الاستثمارية الجديدة.

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وقد تضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها ثلاثة مشاريع استثمارية، كما يلي: اتفاقية مشروع مجمع تجاري في منطقة أبو علندا بقيمة استثمارية تبلغ 0.8 مليون دينار أردني، ومشروع تجاري في منطقة الجبيهة طلوع المغناطيس بقيمة استثمارية تصل إلى 3 مليون دينار أردني، بالإضافة إلى مشروع صناعات خفيفة في منطقة ماركا حي الزهراء بقيمة استثمارية تصل إلى 2 مليون دينار أردني.



وكان القائمون على شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير قد صرحوا في وقت سابق بأن الأراضي الاستثمارية متاحة للجميع من خلال فرص استثمارية تنافسية يتم الإعلان عنها من قبل شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، وأنّ الشركة تركّز الآن على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أثبتت التجارب العالمية بأنها الحل الأمثل للوصول إلى التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل.



وفي ذات السياق؛ أشاد القائمون على الجهات المستفيدة من الفرص الاستثمارية التي تم توقيعها مؤخراً بمدى الاحترافية التي أبداها فريق عمل شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، خصوصاً لما أبدوه من سرعة سلاسة في إتمام الاتفاقيات، والخبرة في التعامل والتواصل والاهتمام بأدق التفاصيل.



يشار إلى أن شركة "رؤية عمّان" للاستثمار والتطوير تعتبر ذراع الاستثمار والتطوير لأمانة عمّان الكبرى، والمطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة، حيث تقدّم العديد من فرص الاستثمار في الأراضي والأصول وحقوق الاستثمار والتطوير للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية والمساهمة في نهضة العاصمة عمّان والمملكة عموماً ودفع عجلة الاقتصاد الوطني تنفيذاً للرؤية الملكية السامية.