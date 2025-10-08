الاحتلال يضع شروطًا لقطاف الزيتون في القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من أبناء القرى الجنوبية الحدودية الحصول على تصاريح مسبقة عبر "اليونيفيل".
وتتضمن الشروط الاسم الثلاثي للشخص المعني بالقطاف، وموقع الأرض الزراعية، ونوع العمل المطلوب (قطاف، تشحيل، حراثة، قص أو نقل حطب)، وعدد العاملين المشاركين.
كما اشترط الاحتلال إدراج رقم هاتف للتواصل، وصورة للسيارة التي ستتواجد في موقع العمل.
روسيا اليوم
