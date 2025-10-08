الأربعاء 2025-10-08 07:35 م
 

الاحتلال يضع شروطًا لقطاف الزيتون في القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية

الأربعاء، 08-10-2025 06:38 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام لبنانية، مساء الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع شروطًا على أبناء القرى الجنوبية الحدودية للسماح لهم بقطاف الزيتون والأعمال الزراعية الأخرى.اضافة اعلان


وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من أبناء القرى الجنوبية الحدودية الحصول على تصاريح مسبقة عبر "اليونيفيل".

وتتضمن الشروط الاسم الثلاثي للشخص المعني بالقطاف، وموقع الأرض الزراعية، ونوع العمل المطلوب (قطاف، تشحيل، حراثة، قص أو نقل حطب)، وعدد العاملين المشاركين.

كما اشترط الاحتلال إدراج رقم هاتف للتواصل، وصورة للسيارة التي ستتواجد في موقع العمل.

